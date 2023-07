Verbijstering en ongeloof na de verwoestende brand: 'Ze zijn alles kwijt'

Dorpsbewoners staan daags na de brand in grote getale met open mond te kijken naar de ravage die de vernietigende vlammen hebben aangericht. Twee huizen vlakbij het centrum van Werkendam werden door het vuur verwoest. "Ongelooflijk hoe snel het vuur hier alles in zijn greep had, het duurde maar een paar minuten, echt verbijsterend", vertelt buurtbewoner Kees de Vries.

Een huis met een rieten dak aan de Werkensedijk brandde volledig uit. Een tegenoverliggende zorgboerderij 'Erfdeel Semaja' voor getraumatiseerde jonge kinderen, werd eveneens verwoest door de vlammenzee. Ook dat had een rieten dak. Niemand raakte gewond. De kinderen en hun begeleiders waren een dagje weg en ook de bewoners van het andere pand waren niet thuis. "Uit het gezinshuis is nog wel een hondje gered", weet Kees de Vries.

"Ik heb met een pomp en een slang alles nat gehouden."

Buurman Arno Versteeg is een dag na de brand verbijsterd over wat er tien meter verderop gebeurd is. "We zijn heel angstig geweest. Je wil er niet aan denken dat het ook overslaat op ons huis. Ik heb gelukkig een grote pomp en met een slang heb ik hier alles nat gehouden. Maar de bladeren van de struiken en bomen flink geblakerd. En het huis hiernaast heeft ook weer een rieten kap, dus het hadden er zo vier kunnen zijn, dan was het leed helemaal niet te overzien." Volgens Arno zou de brand ontstaan zijn door slijpwerkzaamheden. Bij het huis werd gewerkt aan een goot. "Er zijn vonken tegen een houten wand aangekomen, die was geteerd, dus dat is heel brandbaar materiaal en als het eenmaal gaat is er geen houden meer aan.

"Binnen vijf minuten stond het in lichterlaaie."

Binnen vijf minuten stonden beiden panden in lichterlaaie", vertelt Arno. "We hebben gebeden dat ons huis gespaard zou blijven", vult zijn dochter aan. Arno weet dat de kinderen uit het opvanghuis ergens anders ondergebracht zijn in het dorp. "Dat is heel snel geregeld via de kerk." Kees de Vries was snel bij de brand en heeft de kinderen van buurman Gert nog opgevangen. Hij was ook degene die het foxhondje uit het huis heeft weten te bevrijden. "Het is verschrikkelijk, ik krijg er nog kippenvel van als ik denk hoe snel het ging. Het gezinshuis was net helemaal opgeknapt."

"Ze zijn alles kwijt en komen nu bij van de schrik."

Volgens Ester Luijmes van stichting De Driestroom, waar het opvanghuis 'Erfdeel Semaja' onder valt, hebben de begeleiders en vier kinderen tijdelijk een ander huis in het dorp aangeboden gekregen. In het opvanghuis is plek voor zes kinderen. "Ze hebben boodschappen en kleding gekregen, maar ook telefoonladers. De kinderen en hun begeleiders Paul en Dineke Hooijmeijer zijn verder alles kwijt en komen nu bij van de schrik." Hoe lang de kinderen op de tijdelijke locatie kunnen blijven, weet Ester niet. De gemeente Altena is in overleg over wat ze voor de gedupeerden kunnen doen. Burgemeester Egbert Lichtenberg is donderdagavond gaan kijken en heeft de bewoners gesproken. Hij is net zoals alle inwoners geschrokken, maar blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij de vernietigende brand.