'Schoffelen en een bakske koffie' doet wonderen voor mensen die klem zitten

Eigenlijk was ‘Frits en Fruitig’ in Baarle-Nassau een plek voor dagbesteding, voor mensen met een beperking. “Maar ineens kwamen er ook mensen die vroegen of ze hier een dag in de tuin mochten werken”, herinnert medewerker Mark Vissers zich. En nu is het een toevluchtsoord voor iedereen die klem zit en vooruit wil. De gemeente is enthousiast en steunt het project nu financieel.

Vissers vertelt over een van de mensen die via Frits en Fruitig weer wat beter in zijn vel zit: “Er is een man van 74 die best eenzaam is. Maar hier zit hij bij de groep, pakt een bakske koffie, loopt de tuin in, schoffelt wat en maakt hier en daar een babbeltje. Dan zit de middag er weer op en daar is hij blij mee. ‘Want mijn dag duurt zo lang’.”

Frits en Fruitig ligt in het buitengebied, tussen Chaam en Baarle-Nassau. Er zijn een tuin, timmerwerkplaats, stoffeerderij en er is een plek waar mensen kort kunnen overnachten. Vroeger was het een kloostergemeenschap.