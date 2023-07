Veel files op snelwegen, vakantie is ook voor het zuiden begonnen

Het is nu al druk deze vrijdag op de snelwegen in Brabant. De ANWB had voor die vroege avondspits gewaarschuwd, omdat nu ook in het zuiden van ons land de vakantie is begonnen. Op alle snelwegen staan wel files.

Vooral op de A2, van Utrecht naar Eindhoven, moet het verkeer rekening houden met vertraging. Verder staan er ook de gebruikelijke files op de A17, Roosendaal in de richting van Dordrecht. Op de A67 ontstond tegen vier uur een file van 6 kilometer. De rechterrijstrook was bij Eersel dicht, omdat er een vrachtwagen met pech stond. De file van 6 kilometer staat tussen de Belgische grens en Veldhoven. In de richting van België, van knooppunt Leenderheid naar Eersel, staat een file van 3 kilometer en dat betekent een vertraging van een minuuut of 8. Een paar uur was het een drama op de A27. Tegen half twee was er een auto tegen een slagboom op de Merwedebrug bij Werkendam gebotst. Daarna was de weg tussen West-Brabant en Zuid-Holland tot hal vier in beide richtingen afgesloten. Op een bepaald moment was de extra reistijd tussen Lexmond en Breda opgelopen tot meer dan een uur. Tussen Breda en Gorinchem was de vertraging toen ruim een half uur. Inmiddels is de filedruk er flink afgenomen.