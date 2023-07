Tips om stressvrij op vakantie te gaan vanaf Eindhoven Airport

Zomervakantie! Veel Brabanders vliegen de komende weken vanaf Eindhoven Airport naar de zon. Vorig jaar was het nog topdrukte op het vliegveld, maar dit jaar worden weinig problemen verwacht. Toch behoefte aan een goede voorbereiding? Met deze tips voorkom je last-minute vliegstress in Eindhoven.

Eindhoven Airport zegt er alles aan te doen om drukte op het vliegveld te voorkomen deze zomer. Het vliegveld verwacht weinig problemen en heeft fors meer beveiligingspersoneel klaarstaan voor de zomervakantie vergeleken met vorig jaar. Dat zou al een boel gedoe moeten gaan schelen.

Reserveer een tijdslot

Toch kun je het jezelf deze zomervakantie nog veel makkelijker maken op het vliegveld, en wel met een simpele handeling. Want voor het eerst kunnen reizigers een gratis tijdslot reserveren voor de beveiligingscontrole.

Ook zo wil de luchthaven lange wachtrijen zoals vorige zomer voorkomen. Door personeelstekorten kwamen reizigers vorig jaar erg vroeg naar de luchthaven, tot wel vier uur van tevoren. De rijen waren daardoor onnodig lang.

Mede dankzij dat nieuwe tijdslot is dat vroege afreizen nu onnodig. Het tijdslot geldt enkel voor het passeren van de security, de plek waar je bagage wordt nagekeken. En let wel: je tijdslot is 'op papier' vijftien minuten lang, maar ook de tien minuten vóór én na je gekozen tijdslot zijn geldig.

Zo'n slot is eigenlijk 35 minuten. Kom dus niet te laat, maar ook niet te vroeg. Anders vergaat je tijdslot en moet je achter aansluiten.

Dichtbij parkeren? Wees op tijd!

Parkeren op Eindhoven Airport gaat over het algemeen vrij snel, maar is ook aan de prijs. Dat geldt natuurlijk niet als je je laat afzetten. In de zogeheten Kiss & Ride-strook kun je je op één minuut lopen van de terminal laten afzetten.

Sneller wordt het niet, behalve met het busvervoer natuurlijk. Eindhoven Airport is vanaf Eindhoven Centraal met lijnbus 400 en shuttlebus 401 bereikbaar.

Ben je toegewezen op eigen vervoer, dan kun je parkeren op parkeerplekken van het vliegveld zelf. Zie zijn allemaal op loopafstand. Maar het grote probleem? Al die parkeerplekken zijn op korte termijn al gereserveerd – duur of goedkoop.

Wees dus op tijd als je dichtbij het vliegveld wilt parkeren. Tot en met 24 juli is er bijvoorbeeld nergens parkeerplek meer op dit moment. En ook niet onbelangrijk: het is best duur. Zelfs P5, de officiële parkeerplek die het verst weg is van het vliegveld, kost ruim tachtig euro voor één weekje parkeren.

Shuttlen naar het vliegveld

Wie op korte termijn wil parkeren bij het vliegveld zal dus moeten uitwijken naar de niet-officiële parkeerplaatsen. Je bent dan dus aangewezen op parkeerplekken van andere partijen dan Eindhoven Airpot zelf, die zonder uitzondering verder van het vliegveld liggen en reizigers vaak met pendelbussen op en neer naar het vliegveld rijden.

Na enig zoekwerk blijkt dat er op korte termijn nog genoeg van zulke parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de buurt. Maar ook die parkeerplekken kosten al snel om en nabij 70 euro voor een weekje parkeren op dit moment.

Verdere voorbereiding

En dan zijn er nog de voor de hand liggende tips:

Zorg dat je online incheckt als je dat kunt.

Houd je aan de strenge regels voor vloeistoffen in de handbagage.

Eindhoven Airport heeft zelf ook nog een handig lijstje met tips om zo stressvrij te vliegen deze zomer.

