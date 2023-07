Philips ziet letselclaims rond beademingsapparaten in VS stijgen

Philips ziet het aantal letselschadezaken in de Verenigde Staten opnieuw toenemen. Inmiddels zijn honderden persoonlijke claims ingediend door Amerikanen vanwege gezondheidsklachten die zij in verband brengen met de teruggeroepen apneu- en ademapparaten van Philips.

Het aantal individuele letselschadeclaims in de Verenigde Staten is sinds april van dit jaar toegenomen met 150. Bij de presentatie van Philips resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar stond de teller nog op zo'n vierhonderd persoonlijke zaken, volgens Amerikaanse gegevens zijn dat er nu tegen de 550. Philips bevestigt de stijging tegenover het ED, al kent het concern op dit moment zelf zo'n 530 zaken.

Potentiële massaclaim

Daarnaast wordt Philips in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Australië gedaagd in massaclaimzaken door gebruikers van de getroffen apparaten. Inmiddels hebben zich zo'n 50.000 gebruikers gemeld voor een door een Amerikaanse rechtbank goedgekeurde potentiële massaclaim. Het gaat om mensen die nog geen vordering wegens persoonlijk letsel hebben ingediend, maar dit in de toekomst mogelijk wel gaan doen. Daarmee is dat aantal sinds april van dit jaar met 10.000 toegenomen, bevestigt het Eindhovense concern.

