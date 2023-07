Legendarische PSV-spits Romário met spoed in ziekenhuis opgenomen

Romário is donderdag met spoed in het ziekenhuis van Rio de Janeiro opgenomen. De 57-jarige oud-spits van PSV heeft een darminfectie, melden Braziliaanse media vrijdag. De situatie van Romário is stabiel, al is het niet de verwachting dat hij het Barra d'Or-ziekenhuis snel mag verlaten.

Ron Vorstermans Geschreven door

Romário, die in 1994 met Brazilië de wereldtitel won, liet twee jaar geleden zijn galblaas verwijderen. Vijf jaar eerder onderging de Zuid-Amerikaan een operatie om zijn maag te verkleinen om zo diabetes onder controle te houden. "Beterschap, Romário", schrijft PSV op Twitter, met daarbij een foto van Romário. Legende

Romario geldt als een voetballegende in Eindhoven en speelde van 1988 tot 1993 voor PSV. Hij won met de Eindhovense ploeg drie keer de landstitel, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff-schaal.

