Opgepakte man weer op vrije voeten na vondst dode vrouw in huis

De man die vrijdag werd opgepakt na de vondst van een overleden vrouw in een huis in Kaatsheuvel, is weer vrijgelaten. "Op dit moment is het voor het onderzoek niet langer nodig om de man vast te houden", meldt de politie. Waaraan het slachtoffer is overleden, is nog niet bekend. Na het weekend wordt het lichaam onderzocht.

Ron Vorstermans Geschreven door