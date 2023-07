Dode vrouw gevonden in huis in Kaatsheuvel, buurt reageert geschrokken

De politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals) De politie doet onderzoek bij het huis (foto: Erik Haverhals). Er is veel politie op de been (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Ook mensen van de forensische opsporing zijn ingezet (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Het huis waar de vrouw werd gevonden (foto: Imke van de Laar). Een slaapkamer van de woning waar de vrouw lag (foto: Imke van de Laar). Volgende 1/7 In een huis aan de Venakker in Kaatsheuvel is vrijdagmiddag een dode vrouw gevonden. De politie is bezig met een onderzoek.

De politie is al de hele middag bezig met een onderzoek in en om een huis aan de Venakker in Kaatsheuvel. Aanleiding is de vondst, rond half een vrijdagmiddag, van een dode vrouw. Volgens buurtbewoners, die enorm geschrokken reageerden, gaat het om de bewoonster van het pand. Ze zou volgens hen om het leven zijn gebracht door haar partner. De politie heeft dit nog niet bevestigd.