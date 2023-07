Bijzonder huwelijksaanzoek tijdens jubileumuitzending van Graat & De Laat

Dat de 250ste radio-uitzending van Graat & De Laat een speciaal moment zou worden, stond al vast. Samen met een bus vol luisteraars reisden ze af naar Caldonazzo in Italië om de jubileumuitzending op de vaste camping van Christel de Laat uit te zenden. Is er een mooier moment voor een huwelijksaanzoek? Als je het aan Aard vraagt niet. Hij vroeg zijn vriendin Jet daar ten huwelijk. "Ik zeg alleen ‘ja’ als je het doet op een bijzondere manier."

"We hebben elkaar leren kennen op internet. Eerst een paar keer gechat, een week of twee of drie, en toen hebben we afgesproken", vertelt Aard. Liefde op het eerste gezicht noemt hij het. Hij heeft zelfs precies bijgehouden hoelang ze elkaar kennen: "Vijf jaar, vier maanden, vier dagen, drieëntwintig uur en zesendertig minuten!"

Voor de 250ste radio-uitzending van Graat & De Laat konden luisteraars zich aanmelden om mee te reizen naar de locatie waar presentator Christel de Laat jaarlijks op vakantie gaat. Voor Aard de perfecte kans om zijn aanzoek speciaal te maken, want in zijn aanzoeksspeech laat vertelt hij dat het wel écht bijzonder moest zijn.