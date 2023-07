Een kaarsje tussen de boeken voor schrijfster Marga Minco: 'Was een heldin'

"Ik ben op zoek naar Het Bittere Kruid van Marga Minco. Ik wist helemaal niet dat ze hier in het Ginneken geboren is!" Zo komt een man zaterdag boekhandel Van Kemenade & Hollaers binnen. "Hier is 'ie! Nu heb ik er nog maar twee," lacht eigenaar René Hollaers. Zijn heldin, schrijfster Marga Minco, is niet meer. En ook al werd ze liefst 103: "Dat is toch even schrikken."

Met een brandend kaarsje in de etalage wordt de Bredase schrijfster, die opgroeide op nog geen kilometer afstand van de winkel, geëerd. "Ze is een held voor mij. Een begenadigd schrijfster, die kort en bondig het leed van de Jodenvervolging kon verwoorden". vertelt René. "Ik heb Het Bittere Kruid in 1974 voor het eerst gelezen. Het greep me meteen, omdat het zo sober geschreven is en daardoor des te indringender."

"Het was toch even schrikken", zucht de boekhandelaar. "31 maart is Marga 103 geworden. Zonde." Tijdens ons gesprek wordt Rene onderbroken door een klant. "Ik ben op zoek naar Het Bittere Kruid van Marga Minco? Ik wist helemaal niet dat ze hier in het Ginneken geboren is!" Lachend laat Rene het boek zien wat hij al in zijn handen had. "Hier heeft u hem. Hierna heb ik er nog maar twee. Ze gaan heel hard vandaag!"

"Dit boekje is al de 62e druk," vertelt Rene trots. Naast het bijzondere verhaal, heeft dat nog een reden. "Het Bittere Kruid staat op de literatuurlijst op de middelbare school. Omdat het zo’n lekker dun boekje is, is het heel populair. Daar ben ik blij om, want daardoor gaan heel veel jongeren lezen over de gebeurtenissen in de oorlogstijd."