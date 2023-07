'PSV kan het kampioenschap wel vergeten', fans verbolgen over Xavi

De fans van PSV reageren teleurgesteld en boos op het nieuws dat Xavi Simons vertrekt bij PSV. De 20-jarige middenvelder maakte afgelopen seizoen veel indruk in Eindhoven. Zondagmorgen maakte PSV zelf bekend dat Simons naar Paris Saint Germain gaat. De reacties zijn duidelijk.

"Da's een flinke tegenvaller", "Hij vertrekt veel te snel" en "Wat een domme beslissing" is een greep uit de reacties. Ook denken veel mensen dat het voor Simons verstandiger was geweest om nog een jaar ervaring op te doen bij PSV. "Die zien we nu dus nooit meer terug", reageert iemand op het nieuws van Xavi's vertrek.

Iemand op Facebook schrijft: "PSG is voor Xavi een brug te ver. Hij is geschikt voor de Nederlandse Eredivisie, maar Frankrijk en elke wedstrijd op Champions League-niveau spelen: dat is andere koek." Een ander reageert: "Jammer dat hij gaat. Grote kans dat we niet veel meer van hem gaan vernemen."

Maar er zijn ook genoeg mensen die het de 20-jarige Simons juist wel gunnen en snappen dat de middenvelder verder kijkt dan de Nederlandse Eredivisie.