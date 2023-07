Xavi op weg van PSV naar Paris Saint-Germain

Xavi Simons heeft het trainingskamp van PSV in Oostenrijk verlaten en is op weg naar Paris Saint-Germain om zijn transfer naar die club af te ronden. Dat laat PSV zondagochtend weten. De 20-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van de Franse kampioen, maar PSG had bij die overgang een clausule voor een terugkeer bedongen. Daar lijken de Fransen nu gebruik van te maken.

Xavi was na zijn komst afgelopen seizoen de smaakmaker van de Eindhovenaren in het elftal onder leiding van de inmiddels vertrokken trainer Ruud van Nistelrooij. De middenvelder speelde 49 wedstrijden voor PSV. Hij scoorde daarin negentien keer. Ook gaf hij negen assists.

Slechts 6 miljoen

Algemeen directeur Marcel Brands gaf aanvankelijk aan dat Paris Saint-Germain een terugkoopclausule had van 12 miljoen euro, maar later bleek dat het slechts 6 miljoen was.

Trainer Peter Bosz die graag wilde dat Xavi in Eindhoven zou blijven, sprak onlangs met de middenvelder. Hij noemde het een goed gesprek, maar besefte ook dat hij geen wonderen kan verrichten. “De keuze ligt bij de speler. Ik kan vertellen wat mijn plannen zijn. Maar hij beslist wat hij gaat doen”, gaf hij aan.

Oranje

In dienst van de Eindhovenaren maakte Xavi Simons zijn debuut voor het Nederlands Elftal. Dit in de wedstrijd op het WK in Qatar tegen de Verenigde Staten in de achtste finale.

Xavi was met PSV op trainingskamp in Oostenrijk. Zaterdag scoorde hij nog in de oefenwedstrijd tegen FC Blau-Weiss Linz, uit een strafschop (2-1). PSV begint op 12 augustus aan het nieuwe Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Op 4 augustus al speelt PSV als bekerwinnaar om de Johan Cruijff Schaal tegen kampioen Feyenoord.

LEES OOK:

PSV verrast en legt toptalent Xavi Simons vast tot de zomer van 2027

Peter Bosz had een goed gesprek met Xavi Simons: 'Maar hij beslist'