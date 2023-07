Juul krijgt haar vermoorde zus niet terug, maar wil veranderingen

Uit het diepst van haar hart hoopt Juul Engel dat de dood van haar zus niet voor niks is geweest. Yke Engel werd in oktober vorig jaar doodgestoken. De dader was een man die zij juist in huis had genomen om te helpen. Het liep helemaal verkeerd, want deze Izzy P. stak haar in een psychose dood met een mes. Juul wil nu dat de instanties beter gaan samenwerken, zodat zulke mensen sneller worden geholpen.

Izzy woonde bij een goede vriendin van Yke. En toen hij daar ruzie kreeg over de coronaregels bood Yke aan om bij haar te komen wonen. Zij had ruimte genoeg. Sinds haar scheiding was haar zoontje de helft van de tijd bij zijn vader en de helft van de tijd bij haar. Maar tijdens zijn verblijf bij Yke ging het steeds slechter en Yke overlegde met de huisarts en waarschuwde voor Izzy's toestand bij de GGZ. Maar liefst twaalf keer trokken Yke (35) en haar familie aan de bel. Maar steeds werd er niks gedaan met Izzy (30) door de instanties. Hij kon zich tijdens gesprekken met de crisisdienst zo voordoen, dat er weinig aan de hand leek. En zo werd hij weer naar huis gestuurd. Tot hij op de ochtend van 18 oktober waanideeën kreeg en met een groot mes uit de keuken Yke vermoordde met tientallen messteken. Hij dacht dat Yke hem voor de gek hield en ging haar te lijf in de slaapkamer van haar zoontje, waar ze lag te slapen.

"ik wil andere vrouwen behoeden voor zulk gevaar.”

Juul (38), de oudere zus van Yke vindt dat ze iets moet doen na de gruwelijke door van haar zus. “Ik wil niet dat Yke’s dood voor niks is geweest”, zo vertelt ze kort nadat Izzy P. zes jaar cel en tbs heeft gekregen. “Voor Yke zelf maakt het niet meer uit. Ik krijg er mijn zus niet mee terug, maar ik wil andere vrouwen behoeden voor zulk gevaar.” Juul denkt dat Yke’s dood voorkomen had kunnen worden als instanties beter hadden geluisterd en samengewerkt. Als Izzy gewoon zijn medicijnen had gekregen onder toezicht, was er waarschijnlijk niets gebeurd, denkt ze. Samen met Aziza Aboulkacem van de PvdA in Tilburg wil ze bij de gemeente aandacht vragen voor de falende zorg en femicide, wanneer vrouwen slachtoffer worden van een man. De gemeente Tilburg moet er volgens Juul meer op toezien dat de instanties beter gaan samenwerken. En er moet gewerkt worden aan de wachtlijsten, want die zijn veel te lang, weet ze. Izzy heeft nota bene zelf de politie gebeld dat hij Yke en haar zoon ging vermoorden, zo vertelde Juul in de rechtbank.

'Na twaalf meldingen ging het dus fout en werd Yke doodgestoken'

“Izzy zei steeds dat het wel redelijk met hem ging als hij op gesprek moest. En dan mocht hij weer naar huis. En na twaalf meldingen ging het dus fout en werd Yke doodgestoken.” Toen Izzy in februari 2022 bij Yke en haar zoontje Dean (7) in huis mocht komen wonen, was er nog niet zoveel met hem aan de hand. Toen zijn geestesstoornis weer op ging spelen, ging hij ook steeds meer blowen en daardoor raakte hij in een psychose. De rechtbank rekende hem dat ook zwaar aan. Izzy was al eerder door blowen in een psychose beland en had kunnen weten dat dat weer kon gebeuren. De rechters legden hem dan ook naast een celstraf van zes jaar tbs met dwangverpleging op. De advocaten hadden juist gevraagd om het mildere tbs met voorwaarden. Maar de rechtbank denkt dat Izzy nooit meer van zijn stoornissen afkomt en als hij dan ook weer gaat blowen, dan is hij een groot gevaar voor anderen. Juul Engel denkt dat Izzy zich niet neer zal leggen bij deze straf. “Ik weet zeker dat hij in hoger beroep gaat, want meer straf dan dit kan hij niet krijgen. Hij kan er in hoger beroep alleen maar op vooruit gaan.” De familie van Yke probeert ondertussen, zo goed en zo kwaad als dat kan, de draad weer op te pakken. “Het ene moment gaat het wel goed en het andere moment niet”, vertelt Juul. “Het gaat op en af, net als bij de rest van de familie. De dood van Yke heeft een heel groot gat geslagen.” Juul Engel maakte tijdens de zitting gebruik van haar spreekrecht. In haar verhaal lees je hoe de 18e oktober voor haar veranderde van een gewone, zonnige dag in haar grootste nachtmerrie. LEES OOK: Yke zorgde altijd voor Izzy, maar werd doodgestoken: cel en tbs geëist Yke werd met 38 messteken gedood: zes jaar cel en tbs voor huisgenoot

Tekening: Nicole van den Hout