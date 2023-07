Drie tweelingen uit één gezin vieren samen hun 390ste verjaardag

Groot feest in Sint Michielsgestel deze zondag: de drie tweelingen van de familie Pennings vieren hun verjaardag. Dat lees je goed: drie tweelingen in één gezin. "Dit jaar is een kroonjaar: we worden 60, 65 en 70 jaar. Bijzonder he?"

Het is een opvallend gegeven: een gezin van elf kinderen van wie er zes deel uitmaken van een tweeling. "Als je drie keer een tweeling krijgt binnen tien jaar tijd, plus de nodige eenlingen. Da's best een behoorlijke opgave", lacht Gerard Pennings, die op 6 juli samen met broer Huub 65 werd. "M'n ouders hebben dag en nacht gewerkt," vertelt zijn oudere zus Hennie, die net als broer Antoon maandag 70 kaarsjes mag uitblazen.

"We werden kort gehouden door onze broers en zussen."

"Elke maandag stond mijn moeder vanaf vier uur 's morgens tot ergens in de nacht de was te doen, want met elf kinderen had je bijzonder veel was. Mijn vader was ook dag en nacht aan het werk om de mondjes te voeden en iedereen netjes gekleed te laten gaan." Hun ouders kregen hulp van de andere kinderen. "We werden kort gehouden door onze broers en zussen. Zij waren ouder en zorgden voor ons", vertelt Theo. Hij en zijn tweelingbroer René worden in september 60.

"Dit samen vieren is wel heel bijzonder."

"Helaas is onze moeder een paar maanden geleden overleden en kan zij dit niet meer meemaken. Maar ik weet zeker dat zij bij onze vader is en dat ze meegenieten," aldus Hennie. Samen zijn ze dus 390 jaar. "Dat samen vieren is wel heel bijzonder. Het is de eerste keer dat wij onze verjaardag met z'n zessen tegelijk vieren." En daarom wil Het Comité van Tweelingen, zoals de zes zichzelf noemen, dit over vijf jaar gewoon weer doen.