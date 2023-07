Michael van Gerwen laat zich verrassen in eerste ronde: 'Voel me ontdaan'

Michael van Gerwen is zondagavond uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay darts in Blackpool. Dat is een van de belangrijkste toernooien van de dartsbond PDC. De titelverdediger uit Vlijmen ging onderuit tegen Brendan Dolan.

Van Gerwen begon het duel al niet lekker. De eerste drie legs gingen allemaal naar de Noord-Ier, onder meer via een mooie 82-finsh. De vierde leg veroverde 'MVG' wel, maar omdat de beurt daarna weer een prooi voor Dolan was, ging Van Gerwen met een 4-1 achterstand de eerste pauze in.

Imponeren

Meteen na de break imponeerde Van Gerwen met een fraaie 132-finish. Vervolgens kwam 'Mighty Mike' - omdat Dolan diverse kansen liet liggen om uit te gooien - knap terug tot 5-5. Het duel leek toen te kantelen in het voordeel van Van Gerwen, maar via een 75-finish en twee sterke 62-uitgooien liep Dolan opnieuw bij hem weg.

Een knappe elfdarter bracht de Vlijmenaar nog wel terug tot 9-7, maar in de leg daarna besliste Dolan het duel alsnog door dubbel 3 uit te gooien.

Teleurstellend

Het is voor het eerst sinds 2006 dart de titelverdediger in de eerste ronde van het World Matchplay onderuit gaat. Destijds overkwam dit de Engelsman Colin Lloyd. Van Gerwen sprak na zijn uitschakeling dan ook van een teleurstellende avond. "Ik voel me ontdaan over deze nederlaag, maar Brendan deed het goed."

Vorige week schreef 'MVG' nog, ondanks dat hij last had van na naweeën van een pijnlijke gebitsoperatie, het World Series of Darts-toernooi in Polen op zijn naam.

'Michael is een gentleman'

Dolan sprak na de match van een 'briljant gevoel'. "Michael is een gentleman", vertelde de Noord-Ier. "Ik zag dat hij niet zichzelf was, maar toch gebruikte hij dat niet als excuus. Nee, hij feliciteerde me en wenste me oprecht het beste voor het vervolg van het toernooi."

