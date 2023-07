Brabanders op vakantie: 'Liever een camping dichtbij dan hitte in Spanje'

De zomervakantie is ook in Brabant begonnen, maar hoe gaan de Brabanders dit jaar op vakantie? Zoeken ze de snikhete costa’s op of genieten ze liever van het zomerweer in de eigen provincie? Kiezen ze voor een lux ingerichte tent of voor een plekje op bijvoorbeeld een buurtcamping met mensen uit de eigen buurt of wijk?

Exacte cijfers zijn er niet, maar Arthur van Disseldorp weet het zeker: "Brabanders en ook Limburgers gaan het vaakst in eigen provincie op vakantie. Dat is een goed teken."

Van Disseldorp is regiomanager van Recron, een brancheorganisatie voor bedrijven in de recreatiesector. Volgens wachten hem wachten mensen steeds langer met het boeken van een vakantie. "Ze houden rekening met bijvoorbeeld de hoge temperaturen in Zuid-Europa, duurdere vliegvakanties of gedoe op het vliegveld. Voor veel mensen hoeven die tropische temperaturen niet meer. Ze besluiten dan om liever de auto te pakken en iets te huren op een camping of bungalowpark in Brabant. Maximaal een paar uur rijden van huis."

Meer overnachtingen

Hij ziet verschillende vakantietrends. Waar vroeger mensen bijvoorbeeld een eigen vakantiehuisje hadden, worden allerlei accommodaties nu massaal gehuurd. "Dat varieert van eenvoudige accommodaties tot de meest luxe glampingtenten." Glamping is een combinatie van 'glamour' en 'camping' en staat voor kamperen met veel comfort en luxe.

Vroeger lieten vakantiegangers hun bestemming afhangen van de voorzieningen op een camping. "Tegenwoordig is het het andersom. Mensen willen bijvoorbeeld in Den Bosch naar de Binnendieze of een festival en koppelen daar een slaapplek aan vast. Aan dagrecreatie als pretparken, steden, evenementen of bezoek aan natuurgebieden wordt steeds vaker een verblijf van een of meer dagen gekoppeld. Vroeger ging je na een evenement of festival naar huis, maar nu is er vaak een camping om te overnachten."

Vaker, maar korter

Recron merkt ook dat veel mensen vaker, maar wel korter op vakantie gaan. "Bijvoorbeeld drie keer per jaar een week in plaats van één keer drie weken. Dat heeft invloed op de reistijd. Daarom kiezen ze een bestemming die dichter bij huis ligt."

Volgens Van Disseldorp groeit het aantal campers in onze provincie nog steeds. "Het zorgt ervoor dat het seizoen langer duurt. Met een camper hoef je niet per se met de bouwvak op vakantie. Vaak blijven zij in eigen provincie en bezoeken ze een stad."

Recron had verwacht dat mensen na coronatijd massaal het buitenland op zouden zoeken. "Dat blijkt niet te kloppen. Er zijn veel mensen die in Brabant blijven. Ze hebben herontdekt hoe mooi de provincie is. Er is bijvoorbeeld veel interesse voor de natuurgebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen."

Buurtcampings

Ook de buurtcamping voor mensen met een krappe beurs is in opkomst. Nederland telt er dit jaar zo'n 65, in Brabant onder meer in Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. "Het is een hartstikke mooi fenomeen. Aan de ene kant gaat het om mensen die soms krap bij kas zitten, aan de andere kant is er sinds corona veel behoefte aan sociale contacten. Mensen willen een praatje maken met de buren of wijkgenoten. Het is een goed initiatief en het is ook de revival voor het kamperen."

Ondanks de hogere prijzen, blijven mensen vakantie toch belangrijk te vinden. "Dat geven we niet zomaar op, ook al is alles duurder geworden", zegt Van Disseldorp. "Dan zeggen mensen: 'We zouden eigenlijk naar Italië gaan, maar het is er zo heet dat we maar in eigen land blijven. Bovendien is het goedkoper, al zijn de prijsverschillen tussen Nederland en andere vakantielanden niet zo heel erg groot meer."