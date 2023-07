Blindedarmoperatie voor Earnest Stewart tijdens trainingskamp van PSV

Earnest Stewart, de directeur voetbalzaken van PSV, is zondagavond succesvol geopereerd aan een blindedarmontsteking. De ingreep vond plaats in Oostenrijk, waar de eerste selectie van de Eindhovense voetbalclub op trainingskamp is.

De 54-jarige Stewart reisde donderdag samen met de selectie af naar het trainingskamp in Windischgarsten. Zondagmiddag moest hij zich laten behandelen in een ziekenhuis, waarna een operatie volgde. Xavi Simons

PSV verwacht dat Stewart snel weer aan het werk kan. Dat is ook nodig, helemaal na het plotselinge vertrek van smaakmaker Xavi Simons. PSV maakte zondag bekend dat de aanvallende middenvelder na maanden onderhandelen toch gebruik maakt van een voorwaarde in zijn contract. Daardoor kan hij voor een 'schijntje' van zes miljoen euro terugkeren bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Verdedigende middenvelder

PSV moet ook nog op zoek naar een verdedigende middenvelder, omdat de club rekening houdt met een vertrek van Ibrahim Sangaré. Voor deze positie zou de Belg Aster Vranckx van het Duitse VfL Wolfsburg in beeld zijn. Daarnaast wordt versterking van de defensie verwacht. Als Joël Drommel vertrekt, komt er ook nog een nieuwe doelman. LEES OOK: 'Als dollartekens in de ogen komen...', PSV-iconen balen van vertrek Xavi