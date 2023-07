'Als dollartekens in de ogen komen...', PSV-iconen balen van vertrek Xavi

Hij was de ster van het afgelopen voetbalseizoen, maar langer zullen de PSV-supporters niet kunnen genieten van Xavi Simons in het Philips Stadion. De aanvallende middenvelder heeft besloten Eindhoven in te ruilen voor Parijs. Hij keert terug bij Paris Saint-Germain. Omdat hij een clausule in zijn contract had staan, ontvangt PSV slechts een schijntje van zes miljoen voor zijn sterspeler.

René van de Kerkhof - net als Xavi een vermaarde nummer 7 van PSV - noemt het vertrek van Simons een drama voor PSV. "Dit is heel erg jammer. Ik dacht: hij blijft nog een jaartje lekker voetballen bij ons. Ik denk dat de meesten deze stap niet verwacht hadden. Xavi heeft de afgelopen weken met diverse mensen gesproken over zijn keuze, ook met bondscoach Ronald Koeman. Die zei nog dat het voor hem het beste zou zijn om nog een jaar bij PSV te blijven. Maar hij heeft dus toch anders besloten... Jammer voor PSV en het Nederlandse voetbalpubliek. Misschien zien we hem nu nooit meer terug op de Nederlandse velden." De ex-international vraagt zich ook af of Simons - ondanks zijn talent - in Parijs veel aan voetbalen zal toekomen. "Ik houd mijn hart vast. Want ze hebben een topploeg staan, daar in Parijs. De enige speler die daar is weggegaan is Lionel Messi. Die andere grote namen zijn er nog allemaal en dan komen er vast nog aankopen bij."

"Volgens mij heeft dit te maken met de invloed die zaakwaarnemers hebben:"

Oud-verdediger Jan Poortvliet begrijpt de keuze van Xavi Simons ook niet goed. "Je hebt het naar je zin in Eindhoven, je hebt de kans in de Champions League te spelen - al speelt PSG daar natuurlijk ook in - en je staat bij PSV in de basis! Zo jammer dit, want dit zou een topjaar kunnen worden voor PSV. Hij had ook volgend seizoen kunnen weggaan. Als je zoveel talent hebt als hij, komt die stap toch wel. Maar je ziet dit tegenwoordig zo vaak... Volgens mij heeft dit te maken met de invloed die zaakwaarnemers hebben, als de dollars in de ogen komen... Als je twee keer zoveel kunt verdienen, of misschien wel nog meer, dan houd je zoiets niet tegen." De oud succestrainer van FC Eindhoven zucht: "Zo is de voetbalwereld tegenwoordig. Kijk, dat sommige oudere voetballers nu kiezen voor een land zoals Saoedi-Arabië kan ik nog snappen, dat die op hun oude dag nog even willen cashen. Maar dat ook zulke jonge voetballers voor het geld kiezen vind ik jammer."

