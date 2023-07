Actie tegen plannen voor begraafplaats: 'Het is hier de Efteling niet'

Zo'n vijftig nabestaanden hebben maandag gedemonstreerd tegen de vernieuwingsplannen van begraafplaats Zuylen in Breda. Directeur Roel Stapper bouwt er onder meer een arena met een podium en tribune, waar buiten uitvaartdiensten om voorstellingen met muziek kunnen worden gehouden. Een schande vinden de tegenstanders, die uitsluitend rust en stilte willen: "Stapper moet maar bij de Efteling gaan werken."

Een opmerking die bij een aantal nabestaanden volledig in het verkeerde keelgat schoot. Zij willen namelijk helemaal geen muziek of andere poespas op de begraafplaats. Inmiddels is er een petitie gestart die al meer dan vijfhonderd keer getekend is. Maandag was er ook een kleine demonstratie.

Er zijn al een urnentuin, een speciaal NAC-veldje, een wandelroute en een bovengrondse begraafplaats. In september komt er ook een groot, nieuw kunstwerk. Dit paradepaardje, genaamd Adore, is een arena met een podium en tribune voor allerlei buitenactiviteiten. "DJ Tiësto mag zeker in park Zuylen komen optreden", zei Stapper hierover.

"Dit is geen recreatiepark, maar een laatste rustplaats", zegt Janny van Wanrooy, een van de initiatiefnemers. "Voor hun plezier gaan mensen maar naar park Valkenberg of de binnenstad. Wij komen hier om te rouwen en we willen dan rust en stilte en niet de muziek van een ander horen. Of een concert. Dat doen ze maar binnen. Het moet hier een oase van rust zijn, want daar hebben we grafrechten voor betaald."

Directeur Roel Stapper van Park Zuylen vindt dat een groepje demonstranten 'nogal heftig' reageert. "Het gebeurt met weinig respect en dat is iets waar ze zelf juist wel om vragen. Ik heb gezegd dat ik de petitie in ontvangst zal nemen, dus het is niet nodig om nu al zo'n stennis te maken. Wij gaan hier geen grote festivals houden en dat heb ik ze al verteld."