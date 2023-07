Granaat en zwaar vuurwerk bij dichtgetimmerde zonnestudio: 20 maanden cel

Een 43-jarige man moet twintig maanden de cel in omdat hij vorig jaar een handgranaat tegen een dichtgetimmerde zonnestudio in Den Bosch geplakt heeft. Ook liet de man diezelfde nacht een Cobra 8 ontploffen op die plek. De man zonder vaste verblijfplaats blijft ontkennen, maar volgens de rechters in Den Bosch is er genoeg bewijs dat hij de dader is. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat het doel was van de aanslag.

Op 9 juli vorig jaar plakte de man een handgranaat aan een stuk tape op de dichtgetimmerde zonnestudio aan de Hildebrandstraat in Den Bosch. Het pand was een week eerder door burgemeester Jack Mikkers gesloten wegens witwassen. De granaat ging niet af, maar de dader liet wel zwaar vuurwerk ontploffen voor het gebouw. Na die ontploffing ging de dader ervandoor op een witte scooter. Dat is te zien op camerabeelden. De man verbleef destijds in het huis van zijn ouders, waar hij ook werd aangehouden. Op dat moment stond een soortgelijke scooter in de tuin. Hoewel haar zoon geen rijbewijs heeft, verklaarde zijn moeder dat hij wel eens op die scooter reed. Voldoende bewijs

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs. Er is DNA van de man gevonden op beide explosieven en op de tape. Ook zijn er camerabeelden en getuigenverklaringen. De rechtbank vindt dat de man schuldig is aan vernieling en bedreiging. De officier van justitie eiste eerder een gevangenisstraf van vier jaar. De rechter legde een veel lagere straf op: 20 maanden celstraf. Als hij uit de gevangenis komt, moet de man zich melden bij de reclassering. Hij moet zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en hij moet begeleid gaan wonen.