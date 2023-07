Na vulkaanuitbarsting treft bosbrand La Palma: 'Al zoveel meegemaakt hier'

“De blusvliegtuigen en blushelikopters vliegen hier af en aan”, zegt Karel Brummer uit Oosterhout. Samen met zijn vrouw Marja woont hij op het Canarische eiland La Palma. Twee jaar geleden werd het huis van het stel verzwolgen door een lavastroom en nu ligt hun stulpje op amper vijf kilometer van de vlammenzee. Karel: “Ik hoop dat ze de brand snel kunnen blussen.”

La Palma wordt sinds zaterdag geteisterd door een enorme natuurbrand. Zo’n vierduizend mensen moesten hun woningen verlaten. Vooral twee dorpen in het noordwesten van het populaire vakantie-eiland zijn zwaar getroffen. Vierduizend hectare bos is tot nu toe in vlammen opgegaan. De politie vermoedt dat het vuur is ontstaan tijdens een feest in het natuurgebied.

"Echt angstig zijn we dit keer niet geweest."

“Afgelopen zaterdag trokken enorme asregens over het eiland. Ook bij ons huis zat alles onder. Dat hebben we inmiddels schoongemaakt. Echt angstig zijn we dit keer niet geweest”, vertelt Karel. Hij zag het afgelopen weekend vooral veel brandweerlieden van de naastgelegen eilanden Tenerife en Gran Canaria. “Ze doen er alles aan om het vuur te bestrijden. Zondag zijn er 340 waterladingen vanuit de lucht op de brand gegooid. Ook het leger en brandweermensen van het vaste land zijn hier ingezet. Dat moet hopelijk voldoende zijn om de brand snel onder controle te krijgen.” Hoewel de brand akelig dichtbij is, hebben Karel en Marja dit keer het geluk dat de vlammen hun huis vrijwel zeker niet kunnen bereiken. Tussen de brandhaard en plek waar ze wonen, ligt een breed ravijn. Dat is maar goed ook want bij de vulkaanuitbarsting in 2021 raakte het echtpaar alles kwijt. Ondanks de tegenslag, krabbelden ze er langzaam bovenop. Inmiddels verhuren Karel en Marja een appartement en een aantal huisjes op het eiland. Die liggen, anders dan hun woonhuis, op grote afstand van de brand.

Het eiland is nog gewoon toegankelijk.

Karel: “Het eiland is nog gewoon toegankelijk. Er is geen negatief reisadvies en vrijdag krijgen we ook weer gasten. Er blijft ondanks de brand ook nog genoeg moois te zien. Wij hebben hier al zoveel meegemaakt. Dit kan er ook nog wel bij. We gaan hier zeker niet weg.”