Bewoner van azc aangehouden voor aanranding van twee vrouwen

Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Budel zou twee vrouwen hebben aangerand. Dit zou zijn gebeurd tijdens het Klimroostreffen, een evenement voor motor- en trikerijders dat onlangs in Budel plaatsvond. De man van 29 is hiervoor afgelopen zaterdag aangehouden. Een wijkagent heeft dit gemeld.

De asielzoeker wordt er ook van verdacht dat hij op andere plekken in het land zijn geslachtsdeel heeft laten zien of in het openbaar heeft gemasturbeerd. De politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waren een onderzoek begonnen nadat ze hadden gehoord dat er vrouwen zouden zijn aangerand tijdens het motor- en triketreffen. Nadat de slachtoffers aangifte hadden gedaan, leidden zijn signalement en foto's of video's naar de verdachte. De man zit vast. Zedenrechercheurs zetten het onderzoek nu voort. Het Klimroostreffen in Budel duurt drie dagen en werd eind juni en begin juli gehouden. De organisatoren willen elk jaar zoveel mogelijk zijspanrijders, trikers, quadrijders en motorrijders naar Budel krijgen. Op de derde en laatste dag maken ze een tourrit met mensen met een beperking.