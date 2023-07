Buurt vreest overlast van Van der Valk Hotel vol met asielzoekers

De buren van het Van der Valk Hotel in Uden zijn verbijsterd dat het drie jaar lang wordt gebruikt als asielzoekerscentrum met 300 bewoners. De buurt ondervindt al overlast van het Foodcourt vol snacktenten en vreest dat dat alleen maar erger wordt. “Het wordt hier steeds grimmiger”, zegt een van de bewoners.

Ooit woonden ze zo vrij, maar inmiddels is het een komen en gaan van mensen. Dat begon met de komst van het hotel en een paar jaar later het Foodcourt. Vooral dat laatste heeft de buurt heel wat kruim gekost. En nog steeds. Want de bewoners ervaren veel overlast van drugs dealende hangjongeren, toeterende auto’s en zwerfafval.

"Van der Valk kan drie jaar geld pompen. Maar wij zitten met de ellende.”

En terwijl de omwonenden nog steeds in de clinch liggen met de gemeente, komt de aankondiging van het asielzoekerscentrum rauw op hun dak vallen. Vanaf oktober worden er drie jaar lang 300 asielzoekers opgevangen in het hotel achter hun huizen. Een voorstel dat Van der Valk zelf bij het COA heeft neergelegd en waar de burgemeester zonder instemming van de gemeenteraad akkoord voor gaf. “Ik ben er niet blij mee, maar we kunnen het toch niet meer tegenhouden”, zegt Mien (87). Ze woont al 25 jaar in de Handwijzerstraat, maar voelt zich er steeds minder thuis. Ze vreest dat dat met de komst van de asielzoekers alleen maar erger wordt. “Overal waar asielzoekers zitten hoor je een hoop narigheid. Eerst was het hier heel prettig wonen, maar het wordt steeds grimmiger”, zegt ze. "En het ergste is dat wij als bewoners niks te zeggen hebben."

"Vaak wordt overlast achteraf pas duidelijk. Daar kun je nu nog niks van zeggen."

Ook in de rest van Uden maakt de komst van het azc veel los. Een petitie is al na één dag ruim 1200 keer ondertekend. De reacties die mensen erbij zetten zijn tamelijk negatief. De buurt is vorige week bijgepraat door de gemeente. Volgens Dtv Nieuws liepen de gemoederen daarbij hoog op. Maar er is ook beloofd dat er dag en nacht beveiligers in het hotel zijn. En bij overlast kunnen de bewoners een speciaal telefoonnummer bellen. Sommigen zijn door die woorden gerustgesteld. Zoals een man die tegenover het hotel een huis aan het bouwen is. “Het moet toch ergens komen", zegt hij. "En bovendien kunnen we het melden als er iets is." Hij gaat de petitie niet ondertekenen. "Ik denk niet dat dat zin heeft. En vaak wordt overlast toch achteraf pas duidelijk. Daar kun je nu nog niks van zeggen.” LEES OOK: 300 asielzoekers voor drie jaar in Van der Valk Hotel in Uden