Grootste uilen ter wereld broeden in het Leenderbos: 'een unicum'

Er zijn twee oehoekuikens geboren in het Leenderbos tussen Valkenswaard en Leende. Het is de eerste keer, zover bekend, dat een oehoekoppel in het Leenderbos heeft gebroed.

De vogelliefhebber komt goed aan zijn trekken. Maandag spraken boswachters ook al van een broedsucces, toen in de Brabantse Peel voor het eerst een kraanvogelkuiken werd geboren. Een paar kilometers verderop kan het beschuit met muisjes nu ook uit de kast. Voldoende rust

Een leerling-boswachter van Staatsbosbeheer ontdekte het oehoenestje een paar dagen geleden tijdens het inventariseren van de verschillende plantensoorten in het bos. Boswachter Erik Schram wachtte toch nog even met het goede nieuws naar buiten te brengen."Broedende vogels zijn erg kwetsbaar in het broedseizoen", zegt hij. "Het is daarom belangrijk dat de dieren genoeg rust krijgen. We vragen mensen om op de paden te blijven en honden aan de lijn te houden." Grootste ter wereld

De oehoe was een tijd lang op veel plaatsen verdwenen maar de laatste jaren neemt het aantal in Nederland weer toe. Met een spanwijdte van tot wel 188 centimeter, is de oehoe een van de grootste uilen ter wereld.