Brabantse minister van Onderwijs moet vooral op de winkel passen

VVD-Tweede Kamerlid Mariëlle Paul (56) wordt demissionair minister van Onderwijs. Ze is geboren in Geldrop en wordt vrijdag beëdigd. Ze volgt Dennis Wiersma op die in juni opstapte. Dat deed hij nadat er opnieuw een klacht binnen was gekomen over zijn gedrag.

Wiersma lag al langer onder vuur omdat hij zich onaangenaam en kwetsend gedroeg tegenover zijn ambtenaren. Hiervoor bood hij zijn excuses aan, maar later werd dus opnieuw geklaagd over zijn gedrag. Demissionair premier Mark Rutte verklapte vorige week al dat de nieuwe onderwijsminister waarschijnlijk een vrouw zou zijn. Demissionair

Paul was sinds maart 2021 Kamerlid voor de VVD. Ze voerde onder meer het woord namens haar fractie op onderwerpen als onderwijs en de afhandeling van het toeslagenschandaal. De VVD-politicus gaat aan de slag als minister in een demissionair kabinet. Premier Rutte bood eerder deze maand het ontslag van zijn kabinet aan omdat partijen het niet eens konden worden over asielmaatregelen. Mariëlle Paul moet de komende maanden 'op de winkel passen'. Hoeveel beleid ze nog kan maken, hangt af van de Tweede Kamer. Die zal in september bepalen welke onderwerpen gevoelig liggen en pas door een nieuw kabinet behandeld mogen worden. In november zijn er verkiezingen en daarna zijn er waarschijnlijk maanden nodig om een nieuwe coalitie te vormen. Brabantse roots

De ouders van de demissionaire minister komen uit Pakistan en kwamen in 1965 in Geldrop wonen. Haar vader kreeg een baan bij DAF. Het gezin verhuisde een paar jaar later naar Heeze. Hun dochter ging naar het gymnasium op het Augustinianum in Eindhoven en studeerde daarna internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds haar achttiende woont ze niet meer naar in Brabant, maar de provincie zit nog altijd in haar hart. "Ik ben een Brabantse met Pakistaanse roots die zich al dertig jaar lang ook Amsterdammer mag noemen." Ook tijdens haar eerste toespraak in de Tweede Kamer verwees ze naar haar Brabantse wortels.