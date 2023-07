Steden kleuren roze en dat heeft alles te maken met deze filmpremière

Wie dinsdag aan het begin van de avond door de Brabantse binnensteden liep, moet opvallend veel roze gezien hebben. Dat alles heeft te maken met de première van 'Barbie the movie'. Ook in Eindhoven kwamen tientallen liefhebbers volledig in het roze naar bioscoop Pathé. "Het is echt jeugdsentiment", vertelt een van de Barbie-fans.

Pathé pakte groots uit voor de première van de film. De bioscoopketen organiseerde een heuse Barbie Night door heel Nederland en dus ook in Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond. "We hebben voor de première 22.000 toegangskaartjes verkocht. De film wordt landelijk in tientallen bioscopen vertoond. Alleen in Eindhoven gaat het deze dinsdag al om zeven voorstellingen."

Hannah heeft een roze kledingsetje meegenomen en ze gaat vlak voordat de film begint nog even omkleden. "Ik ben heel benieuwd naar de film, maar in de trailers zag ik al dat er ook maatschappelijke thema's worden benoemd. En dat er grapjes worden gemaakt om voor bewustwording te zorgen. Dat vind ik goed."

Haar vriendin Jillian moet eerlijk bekennen dat ze meer voor Barbie-actrice Margot Robbie komt. "Zij speelde eerder in de film Harley Quinn en ik ben fan van haar, maar stiekem is het voor mij toch ook een beetje jeugdsentiment", lacht ze: "Niet doorvertellen he."

Marie is een van de bezoeksters die volledig in het roze naar de film gaat. "Je bent ermee opgegroeid en ik heb vroeger alle tekenfilms van Barbie gezien, dus ik ben benieuwd naar deze film is."

Bezoekster Michelle is groot fan van actrice Margot Robbie. "De film spreekt mij heel erg aan omdat ik denk dat Barbie in de film heel anders is dan de stereotype pop die we kennen. Volgens mij is Barbie in deze film een heel onafhankelijke en krachtige vrouw."

Samen met vriendin Esmee komt ook Dennis kijken. Hij is een van de weinige mannen tijdens de Barbie Night. "Barbie is voor iedereen en ik hou ervan dat het zo lekker 'over the top' is. Bovendien is Barbie echt een icoon sinds de jaren vijftig en dat verdient een film als deze denk ik."