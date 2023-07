Gratis naar de Tilburgse Kermis? Win bij ons de Gouden Kermispas!

Ook dit jaar verloot Omroep Brabant de Gouden Kermispas voor de Tilburgse Kermis. Hiermee krijg je gratis toegang tot alle attracties op het NS-Plein tijdens de opening van de Tilburgse Kermis én mag je naar de opening van Roze Maandag met Frans Bauer! De pas is voor twee personen. Om kans te maken, hoef je woensdagavond alleen maar naar Facebook te gaan en de livestream te liken.

Kermisfans staan ongetwijfeld te trappelen, want de Tilburgse Kermis gaat bijna van start. Vrijdag 21 juli is het zover. En hoe gaaf is het als je op een van de grootste pleinen gratis in alle attracties mag met twee personen!

Hoe speel je mee?

Om mee te doen heb je alleen een Facebookaccount nodig of een vriend(in)/familielid/kennis die dit heeft. Zorg dat je om half zeven 's avonds klaar zit op de Facebookpagina van Omroep Brabant of die van 't Brabants Buske. Je hoeft dus niet naar Tilburg te komen.

Tijdens de livestream zie je hoog in de lucht een kermis bal. Hoe meer mensen de livestream liken, hoe harder deze zogenoemde flos naar beneden komt zakken. Als de bal beneden is en iemand weet 'm te grijpen, stopt de tijd. Dan wordt de Gouden Kermispas verloot onder alle likers die er op dat moment waren. Degene die 't Buske helpt de flos te pakken te krijgen, wint een Brabants Buske zomerpakket.

Voorwaarden

De Gouden Kermispas is geldig tijdens de openingsdag op de Tilburgse Kermis van 18.00 tot 01.00 uur. De pas geeft twee personen toegang tot alle attracties op het NS-Plein, behalve de horeca en kansspelen. Je vindt hier onder andere de Booster, Laserpix, Tornado, een spookhuis en nog allerlei andere attracties. Op Roze Maandag mag je ook nog eens met twee personen naar de opening in de bierhal waar o.a. Frans Bauer komt optreden. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar [email protected]

Kende gij 't Brabants Buske?

Deze actie is tot stand gekomen met de komst van 't Brabants Buske op de Tilburgse Kermis. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli vind je de rood-wit geblokte wagen op het NS-Plein tussen de Laserpix en Aeronaut. Je kan ermee op de foto én het team van 't Buske gaat heel graag met bezoekers op pad. Elke dag om 17.45 uur is op Omroep Brabant een speciale Kermis-special te zien van 't Brabants Buske. Ook wordt die op Brabant+ uitgezonden.