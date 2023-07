Gemeente hangt miljoenenclaim boven het hoofd na faillissement scheepswerf

De gemeente Land van Cuijk gaat waarschijnlijk voor miljoenen het schip in na het faillissement van de scheepswerf in Grave in 2012. Volgens de curator, die het faillissement afhandelt, moet de gemeente 13 miljoen euro betalen als schadevergoeding.

Als reactie op het voorstel van de curator laat de gemeente Land van Cuijk nu een eigen berekening uitvoeren. Als beide partijen er niet samen uitkomen, wordt de zaak mogelijk voor de rechter uitgevochten.

De schadevergoeding is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad in 2020. Die bepaalde dat de gemeente schuldig was aan het faillissement, omdat die geen toestemming had gegeven om grotere schepen te gaan bouwen op de werf. De eigenaar van de werf wilde schepen tot 135 meter lang bouwen. Maar volgens de gemeente mocht de maximale lengte maar 110 meter zijn.

Al 11 jaar in de clinch

In 2012 ging de scheepswerf failliet. Sindsdien liggen de partijen al elf jaar met elkaar in de clinch en waren er meerdere rechtszaken over de schuldvraag. De Hoge Raad stelde de eigenaar uiteindelijk dus in het gelijk, maar het einde van dit conflict is nog niet in zicht.

De gemeente Land van Cuijk heeft een concept-dagvaarding ontvangen met de claim van 13 miljoen euro. Hiervan moeten schulden en gederfde inkomsten worden betaald. In een reactie schrijft de gemeente dat ze de claim goed gaat bestuderen en aan het einde van dit jaar met een eigen berekening komt.

Onnodig faillissement

Een paar jaar geleden lagen de berekeningen van de curator en de gemeente nog ver uit elkaar. De curator berekende de schade op zo'n 10 miljoen euro. De gemeente kwam destijds niet verder ongeveer 2 miljoen euro.

Wrang in dit verhaal is dat de scheepswerf al bijna 10 jaar geleden gelijk kreeg van de Raad van State: de gemeente veranderde het bestemmingsplan veel te laat. Als dat eerder was gebeurd, had de werf gewoon grotere schepen kunnen bouwen. En was de werf niet failliet gegaan. "Als de gemeente vier jaar geleden naar onze expert had geluisterd, was er niets aan de hand geweest”, zei eigenaar Robert van Kessel destijds.

