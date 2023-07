Verkeerschaos op omleidingsroute voor Tilburgse Kermis: 'Het is dramatisch'

De opbouw van de Tilburgse Kermis is begonnen. Verschillende straten in de buurt van het kermisterrein zijn de komende weken afgesloten. Maar doordat een omleiding niet goed is aangegeven, ontstaat een verkeerschaos. Bewoners van de Nijverstraat en de Lange Nieuwstraat spreken over een gevaarlijke situatie, waarbij geparkeerde auto's beschadigd raken.

Linksaf, rechtsaf. Het is een doolhof net ten noorden van de Spoorzone. Door werkzaamheden was al een deel van de straten dicht, nu zijn daar nog meer afgesloten straten bijgekomen.

Een voorbeeld op woensdagmiddag: een aantal autobestuurders wil een klein smal straatje in rijden dat doorgaans eenrichtingsverkeer heeft. Dat mag, want het bord 'verboden in te rijden' is afgeplakt. Tegelijkertijd komen er tegenliggers aan. Een blauwe auto gaat een stukje naar achteren. Daar is een klein gaatje om te parkeren. Hij wacht terwijl meer dan tien auto's hem passeren. Nu gaat het goed maar meestal is er geen ruimte om uit te wijken. Auto's gaan elkaar dan passeren en raken dan geparkeerde auto's.

"Het staat hier aan alle kanten vast", zegt een automobiliste die rustig achter haar stuur zit te wachten. "Je mag niet links en niet rechts. Ik moet dus rechtdoor maar dat kan ook niet, want er komen tegenliggers aan en het is te smal. Het is dramatisch."