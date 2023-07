Marc is trouwambtenaar én uitvaartverzorger: 'Soms zelfs op één dag'

De ene dag staat hij naast een zielsgelukkig bruidspaar, de andere dag naast een grafkist. Marc van Esch (54) uit Bavel is trouwambtenaar én uitvaartverzorger. Marc kan omgaan met geluk en verdriet. Toch loopt hij niet altijd te koop met zijn opvallende combinatie van beroepen. “Het is echt niet zo dat ik bij een bruiloft mijn andere visitekaartje geef en zeg: 'Je mag me bellen als het misgaat'.”

In de ochtend een uitvaart en in de middag een huwelijk, Marc heeft het wel eens meegemaakt. “Het lukt me dan toch om te schakelen, hoe weet ik niet.” Ook heeft hij wel eens iemands bruiloft én begrafenis gedaan. En nog binnen een paar maanden ook. “Een vrouw had als laatste wens dat ik dat ook zou doen. Dat is een mooi compliment. Het gaf de familie een vertrouwd gevoel. De speech was dus veel persoonlijker, omdat ik ze al kende.”

"Soms is het bijna gezellig."

Een huwelijk is natuurlijk veel vrolijker, maar het is zeker niet altijd verdriet en ellende rondom uitvaarten. “Het klinkt heel gek, maar soms is het bijna gezellig.” Zo moest hij eens aankloppen bij een gezin van wie de vader was overleden. “Appel- of kersengebak, was de eerste vraag”, zegt Marc. “Ons vader heeft een goed leven gehad, dus dat gaan we vrolijk vieren”, zo was de sfeer. “Tien man zat daar aan tafel.” Volgens Marc zijn er stiekem best wel wat overeenkomsten. “Het zijn allebei heel persoonlijke momenten. Je kunt er dan echt voor iemand zijn, dat maakt het zo mooi. Ik bouw in korte tijd echt een band met iemand op.”

"Ik jank al bij zielige films."

Toch is een uitvaart lastiger dan een huwelijk. “Een foutje bij een huwelijk kun je nog wel wegmoffelen met een grapje”, weet Marc. “Bij een uitvaart moet natuurlijk echt alles kloppen. Elke fout blijft mensen voor altijd bij”, weet hij. Marc stond niet meteen te springen om de uitvaartwereld in te gaan. Hij werkte als recruiter voor een zorginstelling, maar daar werd steeds bezuinigd. Via een bekende liep hij eens een dagje mee bij een uitvaartcentrum. “Daar zat ik dan in zo’n aula. Dit gaat hem niet worden”, dacht hij. “Ik jank al bij zielige films als 'Bambi' of bij uitzendingen van 'All You Need Is Love'.” En dus bedankte hij voor de eer.

"Mag ik je knuffelen?"

Toen zijn baan bij de zorginstelling echt verdween, probeerde het in 2014 toch maar. Het beviel verrassend goed. Een jaar later kwam hij via-via bij een vacature tot trouwambtenaar. Het bleek een kleine stap van de wereld van de koffie met cake naar de champagne met bruidstaart. Intussen heeft hij al heel wat stellen getrouwd naast zijn fulltime baan als hoofd uitvaartverzorger. "Mag ik je knuffelen, vroeg iemand laatst. Mensen zijn oprecht dankbaar, dat maakt het allebei zo mooi”, vertelt hij glunderend.

Marc bij een bruiloft in Rijsbergen (eigen foto).