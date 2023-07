Man dreigt agenten neer te schieten, politie lost waarschuwingsschot

Agenten hebben afgelopen nacht dekking moeten zoeken, omdat een 52-jarige man op hen dreigde te schieten in Oosterhout. Een arrestatieteam moest eraan te pas komen om de verdachte in een huis aan de Marie Curiehof op te pakken. Dat gebeurde nadat een agent een waarschuwingsschot had gelost.

De politie kwam rond kwart over een in de nacht van woensdag op donderdag naar het huis vanwege een ruzie. Toen de man de agenten in het vizier kreeg, dreigde hij hen neer te schieten. Daarop werden een arrestatieteam en een politiehelikopter opgeroepen. Omdat de man aanwijzingen van de politie naast zich neerlegde, loste één van de agenten een waarschuwingsschot. Dat hielp niet, want ook toen weigerde de vijftiger zich over te geven. De man verschanste zich in het huis, waarna een arrestatieteam in actie kwam. Dat wist de verdachte uiteindelijk om kwart voor drie 's nachts aan te houden. Hij zit nog vast.