Snelweg A73 weer deels open na dodelijk ongeluk bij Groeningen

Bij een ongeluk op de snelweg A73 bij Groeningen is donderdagmiddag iemand om het leven gekomen. Volgens de politie botsten een bestelbus en een vrachtwagen op elkaar. Het slachtoffer is een 28-jarige man uit Velp.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee. De toedracht is nog niet duidelijk. Ambulances, de brandweer, de politie kwamen naar de plek van het ongeval toe. Een traumahelikopter landde in de buurt.

Omdat de snelweg tussen Boxmeer en Vierlingsbeek richting het zuiden dicht was, werd het verkeer omgeleid via de A50, A2 en A67. Tussen Rijkevoort en knooppunt Vierlingsbeek stond tegen halfdrie een file van drie kilometer.

Rond acht uur ging er weer een rijstrook open. Weggebruikers kunnen daardoor via de A73 bij Boxmeer richting Maasbracht rijden. De omleiding vanaf knooppunt Ewijk is dan ook ingetrokken. Rijkswaterstaat verwacht de laatste rijstrook rond 00.00 uur vrij te kunnen geven, als de vangrail is hersteld, aldus een woordvoerder.