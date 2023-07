Kate (12) heeft al zeven jaar een vakantiezus

Kate en Alona, aan het diamond painten Kate en Alona met de diertjes in de tuin Alona en Kate Volgende 1/3 Kate en Alona, aan het diamond painten

De 12-jarige Kate de Wijs uit Breda heeft al zeven jaar een vakantiezusje. De Duitse Alona, die inmiddels een puber van 15 is, is zaterdag weer aangekomen om haar zomer in Brabant door te brengen. In Berlijn heeft ze het namelijk niet breed en daar wil haar vakantiefamilie haar graag bij helpen. Dat brengt een hoop ervaringen met zich mee. Met een innige band en bijzondere momenten, maar ook schrijnende verhalen en soms een beetje heropvoeding.

"We hoorden een spotje op de radio en dat sprak ons heel erg aan", vertelt moeder Ingeborg de Wijs. Ze heeft het over een advertentie van Stichting Europa Kinderhulp, dat kansarme kinderen een zorgeloze trip wil geven. Soms hebben die kinderen namelijk geen ouders, of geen geld voor vakantie. Net zoals Alona, die in een lastig milieu in Berlijn is opgegroeid.

"Die eerste twee jaar zijn het moeilijkst."

Toen de jonge Duitse voor het eerst bij de familie De Wijs binnenkwam, was het dan ook echt even bijsturen. "Die eerste twee jaar waren het moeilijkst", kijkt Ingeborg terug. Dat zijn de jaren waarin kinderen de grens eens flink gaan opzoeken in het vakantiegezin. "Ze is een hele lieve en slimme meid, maar ze had duidelijk een gebrek aan structuur. En als je haar duidelijkheid en regelmaat geeft, merk je dat ze dat goed kan gebruiken." Maar toen die beginfase eenmaal achter de rug was, groeide er een hechte band tussen het gezin en het meisje. Vooral voor Kate, de 12-jarige dochter van moeder Ingeborg, is haar vakantiezus als een cadeautje. Kate heeft verder namelijk geen broertjes of zusjes. En als je dan opeens een Duitse vakantiezus erbij krijgt, is dat net alsof je er een echte zus bij hebt gekregen.

"Ik noem haar ook liever echt een zus, in plaats van een vriendin."