Man spuugt machinist en agent in gezicht: drie maanden cel

De 28-jarige A.K. heeft drie maanden cel gekregen van de politierechter in Breda omdat hij een NS-medewerker en een politieagent heeft mishandeld. De Tunesiër bespuugde op 21 april op station Roosendaal een NS-medewerker en gaf hem vervolgens een knietje in het kruis. Opgetrommelde agenten kregen ook schoppen en een kopstoot. Hij was zelf niet bij zijn rechtszaak en niemand weet waar hij is.

De man was nog maar kort in Nederland en woonde in april in het azc in Assen. Hij zat die dag met een vriend wijn te drinken op een perron van het station in Roosendaal. De Tunesiër werd boos toen een machinist de vriend aansprak omdat hij zijn voeten op een bank had liggen. Hij vond dat respectloos en duwde de machinist.

Toen die een collega erbij haalde, voerden ze A.K. af. Hij verzette zich hevig en gaf de machinist een knietje en spuugde in zijn gezicht. Meerdere toegesnelde NS-medewerkers werkten hem beneden in de tunnel tegen de grond en hielden hem vast tot de politie kwam.

Bloedneus

Die sloeg A.K. in de boeien en voerde hem af. Met vier man werd A.K. over de toegangspoortjes getild en in een politiebusje gestopt. Ondertussen had hij nog een agent een bloedneus bezorgd met een kopstoot en in het busje een agent in het gezicht gespuugd. Niet alleen de agent was geraakt, het hele busje zat vol met spuug. Terwijl de man werd afgevoerd, beledigde hij agenten riep hij teksten als ‘Fuck you, you racist’. Ook op het bureau was hij nog lastig.

De officier van justitie wilde eerst zes maanden cel eisen, vertelde hij, maar bracht dat terug naar drie maanden. Uit camerabeelden bleek dat de NS-medewerker en de politie ook klappen en knietjes hadden uitgedeeld. Niet alleen als reactie op zijn verzet, maar ook toen hij geboeid op de grond zat.

Niet verschenen

De rechter nam het de machinist en de agenten kwalijk dat zij dat niet hadden vermeld in het dossier. Daarom kwam hij uit op drie maanden cel. De Tunesiër moet ook 610 euro schadevergoeding betalen aan de machinist en twee agenten. De man was zelf niet verschenen op de zitting en hij had ook geen advocaat. Waar hij nu is, is onbekend.

