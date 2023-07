Als het regent op de hangar, stroomt er een wilde rivier door het bos

Als het regent vangt het dak van de nieuwe onderhoudshangar bij vliegbasis Woensdrecht enorme hoeveelheden water op. Eeuwig zonde om dat in sloten of zelfs in het riool te laten lopen. Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Woensdrecht en Brabants Landschap bedachten samen een plan om het water het naastgelegen natuurgebied De Vinkenberg in te laten lopen en zo verdroging tegen te gaan. "Dit is de toekomst", zegt boswachter Erik de Jonge.

De vliegtuighangar op Business Park Aviolanda is enorm. In de loods passen met gemak vier Boeing’s 737. Het is daarmee de grootste onderhoudshal voor vliegtuigen in Brabant. 27 meter hoog, 90 meter lang en 90 meter breed. Als er 1 millimeter regen valt, zijn dat al 810 volle emmers. Dan kun je je wel voorstellen wat er gebeurt bij een hoosbui.

De boswachter legt het principe uit op een droge zomerdag. Als het regent, verdwijnt het schone regenwater niet meer in sloten of riool, maar wordt het via afvoerbuizen naar het aangrenzende natuurgebied geleid. De Vinkenberg fungeert als een grote spons die het water opvangt en vasthoudt. Wanneer de ‘spons’ vol is, zakt het overtollige water naar het grondwater zodat de verre omgeving ervan profiteert. “Het is dus zeker niet zo dat we alleen de bomen hier aan het water geven zijn”, legt hij uit.

“Dit is de toekomst”, zegt hij enthousiast terwijl hij wijst naar een van de twee duikers onderaan de hangar. Als het straks regent, spuiten daar straks emmers vol water uit, dat in een woeste beek het natuurgebied in loopt. Het spektakel duurt maar even en het gebeurt alleen na een fikse regenbui. "Als dat gebeurt, kun je hier niet staan", vertelt De Jonge.