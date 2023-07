Zwaar beladen caravans of te weinig koelvloeistof: drukte bij Vakantiecheck

Nog vlak voordat je op vakantie gaat even de auto laten checken. Bijna honderd vakantiegangers stopten vrijdagmorgen bij grensovergang Hazeldonk in Zundert. Wegenwacht René Nouws stond daar samen met ANWB-collega's, caravanexperts, Autotaalglas en Kwikfit om auto's, caravans en aanhangers te controleren. "Vandaag zijn we het vaakst probleempjes met koelvloeistof of motorolie tegengekomen."

"Daar mag nog wel een litertje motorolie bij!", roept René van onder een motorkap naar zijn collega. De eigenaar van de auto zit achter het stuur en kijkt uit het raam: "Dat is apart, ik heb het een maand geleden nog bijgevuld. Ik ga pas over over twee weken op vakantie, maar laat hem alvast controleren." Wegenwacht René en zijn collega's komen geen grote problemen tegen. "Wat we vandaag het vaakst tegenkomen zijn probleempjes met de vloeistoffen, zoals koelvloeistof of motorolie. Die moeten vaak bijgevuld worden. Ook vervuilde remvloeistof die al eerder ververst had moeten worden, zien we veel."

Nadat de vloeistoffen zijn bijgevuld, worden de vakantiegangers even streng toegesproken. Die zijn voornamelijk erg dankbaar dat ze hier nog terecht konden. "Mensen rijden hier speciaal heen voor de check. Op dit moment is het ook erg druk bij de garages, mensen willen toch veilig op vakantie kunnen", vertelt René. Volgens de ANWB is een te zwaar beladen caravan ook een veelgemaakte fout. Bijna alle caravans die over de weegschaal heen rijden, zijn te zwaar. Eén caravan was zelfs vierhonderd kilo te zwaar. Het probleem is volgens de caravanexperts makkelijk op te lossen door wat spullen naar de auto te verplaatsen. "Hij was een klein beetje zwaarder dan mocht", lacht een caravaneigenaar. "Dan weten we dat ook meteen weer voor volgend jaar!" In totaal zijn er 85 auto's, 35 caravans, zes aanhangers en één camper gecontroleerd.

