Campers te zwaar beladen: 'Laat vrouw en kinderen maar thuis'

Het klinkt ideaal, je campertje tot de nok toe volladen en hup de wijde wereld in. Maar ook zo'n kampeerbus kent grenzen, te zwaar beladen op reis wordt beboet. De Nederlandse Kamper Club (NKC) hield zaterdag daarom een camper-weegmoment bij De Maaspoort in Den Bosch, zodat vakantiegangers hun camper kunnen wegen voordat ze afreizen. Zo’n veertig procent blijkt te zwaar geladen.

“U bent zeventig kilo te zwaar. Als u uitstapt is het goed, maar dat is een beetje lastig want dan rijd je niet meer”, aldus een van de vrijwilligers van NKC tegen Henk van der Steen (67). Hij reist af naar de Noordkaap maar moet nog wat spullen thuis laten.

Het rijden met een te zware camper is gevaarlijk, omdat de remweg dan een stuk langer wordt. Ook is het niet goed voor de banden, legt vrijwilliger Henk Baars uit. “Overbelasting van het voertuig is nooit goed. Het gaat om de bewustwording, je moet weten wat zo’n camper weegt en wat het weegt als je beladen op pad gaat.”

Ook loop je kans op een fikse boete en moet je spullen achterlaten als blijkt dat je te zwaar beladen bent.

Dat gaat Joke Laning niet gebeuren, zij heeft juist nog 300 kilo over. “We gaan naar Zuid-Noorwegen, een weekje of vijf. Beetje rondtrekken en wandelen. Voorheen hadden we een zwaardere camper, maar deze is een stuk lichter. Nu blijkt dat ik er nog een heleboel in mag gooien, ik zou niet weten wat!”