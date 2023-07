Kerk beklad met leuzen tegen asielzoekers: 'Respectloos en onacceptabel'

Buitenmuren van de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in Budel zijn beklad met leuzen tegen asielzoekers, zoals 'Azc weg ermee'. De gemeente doet aangifte en heeft de teksten in overleg met de pastoor meteen laten verwijderen. De politie stelt een onderzoek in, zo meldt de gemeente Cranendonck op haar site.

Burgemeester Van Kessel: “Bekladding van de kerk met deze leuzen is respectloos en onacceptabel. Ook al begrijp ik dat inwoners de aanhoudende overlast zat zijn, dat mag nooit reden zijn om zoiets te doen.” Het azc kwam meerdere keren negatief in het nieuws. Zo besloten de eigenaren van de Jumbo in Maarheeze te stoppen met hun winkel vanwege de overlast en vele diefstallen. Ook werden er spullen vernield op een begraafplaats in het dorp. En de NS besloot, na een noodkreet van spoorvakbond VVMC, om politieagenten mee te laten rijden op het traject Eindhoven-Weert vanwege dreiging in de treinen. Ook stopt de bus al maanden niet meer vlak bij het azc door vervelende en intimiderende asielzoekers. De gemeente roept getuigen op om zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom. Die kunnen mensen ook anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem. LEES OOK: Azc Budel: gemeente gaat met COA en Rijk praten over sluiting COA wil azc Budel langer openhouden en vraagt nieuwe vergunning aan