COA wil azc Budel langer openhouden en vraagt nieuwe vergunning aan

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft dinsdag een nieuwe vergunning aangevraagd om het azc in Budel open te houden. De huidige omgevingsvergunning loopt per 1 juli volgend jaar af. Momenteel verblijven er 1500 asielzoekers. Daarmee is het azc in Budel het een na grootste asielzoekerscentrum in ons land.

Het verzoek komt niet helemaal als een verrassing. Het COA heeft altijd gezegd de locatie graag open te willen houden. Maar daar moet de organisatie wel formeel een vergunning voor krijgen van de gemeente Cranendonck. De huidige, voor het gebruik van de voormalige Nassau-Dietzkazerne, loopt namelijk over een jaar af. Contract tot 2028

Als de gemeente Cranendonck de vergunningsaanvraag afwijst, is het maar de vraag hoe het verder moet. Het COA heeft namelijk ook een contract met de gemeente voor de opvang van 1500 asielzoekers in Cranendonck. Die overeenkomst loopt door tot 2028. Ook demissionair-staatssecretaris Eric van der Burg van asiel en migratie wil het azc dolgraag openhouden, omdat de opvangplekken hard nodig zijn. De intenties van het COA en 'Den Haag' staan haaks tegenover de mening van de inwoners van Budel en Maarheeze. Zij zien het asielzoekerscentrum liever vandaag dan morgen vertrekken. Zij zijn de overlast beu, die wordt veroorzaakt door een deel van de azc-bewoners. Ook de plaatselijke politiek wil het azc graag sluiten. Eerder beloofde die er alles aan te doen om het opvangcentrum op slot te gooien. De gemeente speekt van een onhoudbare situatie die 'steeds grotere gevolgen' heeft. Laatste tijd veel overlast

Het azc kwam vorige week meerdere keren negatief in het nieuws. Zo besloten de eigenaren van de Jumbo in Maarheeze te stoppen met hun winkel vanwege de overlast en vele diefstallen. Ook werden er spullen vernield op een begraafplaats in het dorp. En de NS besloot, na een noodkreet van spoorvakbond VVMC, om politieagenten mee te laten rijden op het traject Eindhoven-Weert vanwege dreiging in de treinen. Ook stopt de bus al maanden niet meer vlakbij het azc in verband met vervelende en intimiderende asielzoekers. Brandbrief

Voor burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck was daarmee de maat vol. Hij stuurde een brandbrief naar Den Haag. Volgens de burgemeester worden alle mogelijke instrumenten al ingezet om overlast tegen te gaan, maar niets helpt. Hij vraagt om extra maatregelen om de overlast terug te dringen. Wat de gemeente gaat doen met de nieuwe vergunningsaanvraag van het COA is niet bekend. De gemeente wil dus van het azc af, maar het is de vraag of dat juridisch gezien ook kan. Ondertussen gaan de gesprekken tussen de gemeente, het COA en de aftredend staatssecretaris door over hoe de opvang er na 1 juli volgend jaar uit komt te zien. Daarbij wordt onder meer gesproken over hoe de overlast kan worden teruggedrongen.