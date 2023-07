Burgemeester is overlast asielzoekers zat: brandbrief naar staatssecretaris

Voor inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van de gemeente Cranendonck is de maat vol. Dat meldt burgemeester Roland van Kessel in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Er moeten volgens de gemeente heel snel maatregelen komen om een einde te maken aan de aanhoudende overlast van bewoners van het azc. Aanleiding zijn meerdere 'gebeurtenissen en incidenten' van de afgelopen weken.

Een deel van de bewoners van het azc in Budel veroorzaakt al langere tijd overlast in de omgeving. De gemeente speekt van een onhoudbare situatie die 'steeds grotere gevolgen' heeft voor Cranendonck.

Alle mogelijke instrumenten worden al ingezet om de overlast tegen te gaan, maar niets helpt. Zo geeft Van Kessel in de brief aan de staatssecretaris aan dat de forse inzet van toezichthouders, boa's, politie en andere beveiligers de overlast en incidenten niet heeft verminderd. De staatssecretaris en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden daarom gevraagd om op korte termijn in te grijpen.

Vernielingen en bedreigingen

Afgelopen weken zijn meerdere incidenten geweest met bewoners van het azc. Zo richtte een van de bewoners zondag vernielingen aan bij de gedenkmuur van een begraafplaats in Maarheeze. "Een begraafplaats behoort een vredige laatste rustplek te zijn. Ik leef dan ook mee met de nabestaanden", zegt de burgemeester daarover.

Ook bij de Jumbo in Maarheeze is de maat vol. De eigenaar van de supermarkt maakte deze week bekend dat de overlast van asielzoekers een van de redenen is dat hij zijn zaak overdraagt. "Dit is echt een teken dat de aanhoudende overlast een te grote tol eist van onze winkeliers", zegt Van Kessel. De burgemeester ging deze week in gesprek met meerdere ondernemers uit Maarheeze. "Ik heb de ondernemers gevraagd om aan te geven wat zij nog aan mogelijkheden zien om de overlast te beperken, zodat we elkaar hierbij kunnen helpen."

Incidenten zijn verdubbeld

Op het station van Maarheeze en in de trein tussen Eindhoven en Weert is het ook al een tijd onrustig. Buurtbewoners en conducteurs hebben last van bedreigingen, diefstal en zwartrijden door bewoners van het azc. Daarom zijn er nu dagelijks toezichthouders op het station en reizen agenten mee met de conducteur. De burgemeester heeft met de directie van de NS overleg gehad. "Volgens de directie van de NS is er nu geen sprake van sluiting of niet meer aandoen van station Maarheeze. Ik heb aangegeven dat dit voor de gemeente ook een onacceptabele situatie zou zijn."

Het aantal misdrijven en incidenten rond het asielzoekerscentrum in Budel is in twee jaar verdubbeld. In 2020 ging het om 638 gevallen in en om de opvanglocatie; vorig jaar moest 1232 ingegrepen worden. Dat bleek vorige maand uit het jaaroverzicht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

