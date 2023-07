Grimmige sfeer in Maarheeze door overlast azc: 'Wachten tot de bom barst'

De uitbaters van de Jumbo supermarkt in Maarheeze stoppen ermee, omdat ze de overlast van asielzoekers helemaal beu zijn. En de machinisten van de NS zouden station Maarheeze liever overslaan vanwege de overlast. "De sfeer in Maarheeze is grimmig, zeer grimmig", zegt Ed Kalders, spreekbuis van de ondernemers in het dorp. "Ik denk dat er ook maar dit hoeft te gebeuren of de bom die barst."

Bijna iedereen die je spreekt in het centrum van Maarheeze heeft wel een verhaal over de problemen die jonge mannen die in het azc in Budel verblijven, veroorzaken. Een man vertelt dat het personeel van Kruidvat al in de stress schiet als de mannen in groepjes binnen komen. Een ander laat een foto op zijn telefoon zien van een jonge medewerkster van de Jumbo, die een asielzoeker die wat heeft gestolen, naar buiten probeert te werken. Jumbo zelf wil de problemen niet nader toelichten.

"Ze lopen met kapmessen door de supermarkt."

Politie en handhaving rijden af en aan in het dorp en in de winkels staan beveiligers. Maar dat heeft de problemen niet op kunnen lossen. Woensdagmiddag praten ondernemers opnieuw met de gemeente en politie over een aanpak van de problemen. Maar een pasklare oplossing, die heeft niemand tot nu toe. "Dinsdag werd een vrouw die geld stond te pinnen nog met de dood bedreigd, omdat ze er iets van zei dat een jongeman mee wilde kijken toen ze haar pincode intoetste. En in de Jumbo en Lidl lopen groepjes asielzoekers soms met kapmessen op zak", volgens Ed Kalders. Hij verlangt, net als veel andere inwoners, terug naar de tijd dat Maarheeze gewoon een rustig dorp was. Een man die aan komt lopen vertelt dat hij bijna dagelijks ziet hoe de jonge mannen zich verzamelen. "Ze zijn goed gekleed en hebben dure iPhones op zak. Ze zijn altijd in groepjes. Ik ben zelf getrouwd met een Indiase vrouw met een donkere huidskleur, dus absoluut geen racist, maar ik denk soms dat Maarheeze te tolerant is. Op de camera bij mijn voordeur zag ik laatst een jongeman met baard bij ons huis rondneuzen." Hij laat als bewijs een foto op zijn telefoon zien en vertelt dat de fiets van zijn dochter ook pas is gestolen.

"Het zijn een paar rotte appels. We moeten ze niet over één kam scheren."