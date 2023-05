Marvin en zijn team houden toezicht in Budel om overlast azc tegen te gaan

Marvin Irion houdt met zijn beveiligingsbedrijf sinds drie maanden toezicht in Budel. In een poging om de overlast van een bepaalde groep bewoners van het azc tegen te gaan. En daar is Annemie Claassen heel erg blij mee. Ze werkt in een kledingwinkel in Budel en is onlangs nog de straat opgerend om achter een winkeldief aan te gaan. Achteraf besefte ze pas hoe gevaarlijk dat kan zijn. Marvin ziet dat dan ook liever niet gebeuren. We liepen een ochtend met hem mee.

Marvin voelt de frustraties bij mensen. “En dat is ook logisch. Want als jij de hele dag in je winkel werkt en links en rechts worden dingen van je gestolen, dan ben je niet blij. Daar proberen we mensen in te steunen.”

Het is een rustige ochtend in Budel, maar zodra Marvin een gesprekje aanknoopt met de winkeliers in het centrum komen de verhalen los. Het was een dag eerder weer raak met diefstallen en overlast. De winkeliers en voorbijgangers zijn er nog vol van. Ze zijn de overlast van ‘veiligelanders’ al jaren beu. De gemeente wil dat het asielzoekerscentrum, waar 1500 mensen wonen, volgend jaar sluit.

De Amsterdamse Marvin is met zijn bedrijf SBN ingeschakeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Twee toezichthouders lopen rond in Budel, twee in Maarheeze. Marvin loopt graag bij de winkels naar binnen om een praatje te maken. “Het is een klein winkelcentrum. Ons kent ons. Als er iets gebeurt, heeft iedereen het erover. Vaak grijpen mensen zelf in. Daar waarschuw ik ze voor. Het kan gevaarlijk zijn.”

Annemie geeft toe dat ze op de automatische piloot handelt als ze achter een dief aangaat. “Je wilt gewoon je spullen terughalen. Maar achteraf is het heftig.” Ze merkt dat de laatste tijd weer meer gestolen wordt. “Je wilt graag dat er een opvang is voor deze mensen. Maar als ze er misbruik van maken, dan denk ik: wegwezen. Wij moeten ons ook gedragen.” Annemie is blij met Marvin en zijn team. “Ze geven veel tips over wat we moeten doen, ze komen een praatje met je maken. Dat is een fijn idee.”

Terug op straat begroet Marvin Annette Mennen. “We zien de toezichthouders regelmatig lopen", vertelt de Budelse. "Ze zijn ons aanspreekpunt. Ze vragen regelmatig hoe het gaat en of ik overlast heb. Of ze waarschuwen me dat we voor iemand uit moeten kijken.”