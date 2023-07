Een ochtend op het station van Maarheeze: 'Je voelt je vaak geïntimideerd'

Het is al een tijd erg onrustig op het station van Maarheeze en in de trein tussen Eindhoven en Weert. Buurtbewoners en conducteurs hebben last van bedreigingen, diefstal en zwartrijden door bewoners van het asielzoekerscentrum. Om dit tegen te gaan zijn er nu dagelijks toezichthouders op het station en reizen er regelmatig agenten mee met de conducteur. Onze verslaggever neemt donderdag de proef op de som.

Er is een rustige sfeer in de trein die om 09.26 uur vanuit Heeze richting Maarheeze vertrekt. Opvallend is wel dat de conducteur op dat moment met twee agenten druk de treinkaartjes van iedereen controleert. Sinds woensdag reizen er met regelmaat agenten met conducteurs mee, vanwege de overlast van veilige landers, een groep asielzoekers van het azc in Budel. Niet veel later stopt de trein op het station van Maarheeze. Hier staan zes toezichthouders verdeeld over twee perrons. Zij controleren of reizigers inchecken. “Sinds februari staan wij hier. Van de eerste tot de laatste trein. Wij zijn hier écht voor de buurtbewoners en conducteurs. Zij moeten zich veilig voelen. Maar we helpen ook mensen uit het azc om frustratie te voorkomen.”

Dat is niet altijd even makkelijk voor de toezichthouders. “Een klein groepje verpest het. Zij veroorzaken problemen. Wanneer je ze aanspreekt, gaan ze geweld niet uit de weg. We worden bedreigd en zijn zelfs al een keer met stenen van het spoor bekogeld.” Op het station is het best druk. Zeker op de momenten dat een trein arriveert of vertrekt. Met regelmaat zie je agenten uit de trein stappen met een conducteur. Jolanda, ze wil niet met achternaam genoemd worden, wacht op de trein. Ze komt uit Maarheeze en twijfelde deze ochtend of ze wel met de trein wilde reizen. “Je voelt je hier vaak geïntimideerd. Ik draai mijn ringen ook om, want ik ben gewoon bang. Dat is toch van de zotten dat je dat moet doen.”

Julia van Rooij wacht verderop ook op de trein. Ze komt net van haar vriend af, die in Maarheeze woont. “Vooral in de avond is het hier niet veilig. Mijn vriend laat me dan ook niet alleen gaan. Van mijn vriend zijn hier bij het station ook al fietsen gejat en hij is ook al eens bedreigd.” Sinds de komst van de toezichthouders ziet Julia wel een verbetering. “Het is hier veel veiliger en rustiger nu. Laatst was ik in de avond op het station. Toen viel de laatste trein uit. Ik wilde eigenlijk teruglopen naar het dorp, maar de toezichthouders wilden me naar huis brengen. Dat was heel lief.”

De toezichthouders zijn er ook om asielzoekers te helpen. “Bijvoorbeeld bij het kopen van een kaartje. Ze snappen de taal niet en hierdoor ontstaat frustratie. Doordat wij dezelfde taal spreken, kunnen we dit voorkomen.” Ondertussen komt een groepje mannen uit het azc op het station aan. De toezichthouders wijzen hen op de betaalautomaat. Eenmaal daar hebben zij zichtbaar moeite met betalen. Een van de asielzoekers is blij met de toezichthouders. “Ze houden het veilig en helpen ons met het kopen van een kaartje. Ik snap de taal gewoon niet en daarom is het fijn dat zij er zijn.” Buurtbewoners, zoals Frits Janssen, zijn blij dat het veiliger is en dat het station geopend blijft. Want voor de deze week genomen maatregelen wilden conducteurs het station vermijden. “Dan was er echt een opstand gekomen in het dorp." Jolanda sluit zich hierbij aan. “Het is een druk station en veel mensen uit het dorp en de dorpen eromheen maken er gebruik van.” “Al is het wel jammer dat het weer zoveel moet kosten”, zegt Jolanda. “Maar goed als het daardoor veiliger is, dan is dat ook wat waard.”