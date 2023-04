Dorpsbewoners zien opvang asielzoekers in azc Budel niet meer zitten

De meerderheid van de inwoners van de gemeente Cranendonck wil geen nieuwe opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de gemeente. Aanleiding voor de opiniepeiling is de aanwezigheid van het azc in Budel. Maar liefst 70 procent van de bewoners zegt het afgelopen jaar wel eens overlast te hebben ervaren. Van die groep zegt 73 procent dat de overlast is toegenomen de afgelopen jaren.

Rondhangen in het dorp, winkeldiefstal, diefstal van fietsen, naroepen of nafluiten op straat, overlast op het station van Maarheeze of in de trein of bus. Dat zijn de meeste gehoorde klachten die de onderzoekers van het onderzoeksbureau I & O research hebben opgetekend. Het onderzoeksbureau verstuurde ruim 8800 brieven, krap 4500 antwoorden kwamen retour. Van de mensen die hebben geantwoord, ziet 56 procent een nieuwe opvang van asielzoekers niet zitten.

Het onderzoeksbureau presenteerde de resultaten maandagavond in Budel. Op de vraag of er aandacht is voor nuance, omdat heel veel mensen de vragenlijst niet hebben ingevuld, zeiden de onderzoekers dat het beeld uit de enquête heel erg lijkt op de werkelijkheid. Onderzoeker Jaap Bouwmeester benadrukte dat het aantal antwoorden erg hoog is. “Dat maken we niet vaak mee.”

Maarheeze

De inwoners van Maarheeze worden het meest geconfronteerd met bewoners van het azc. Onder hen zijn de meeste mensen die negatieve ervaringen hebben, maar ook mensen die positieve ervaringen hebben. Het dorp ligt dicht in de buurt van het azc. 65 procent van de mensen die daar wonen en antwoord gaven op de enquête zei vooral negatieve ervaringen te hebben. Volgens de onderzoekers is de bereidheid van mensen om de vragenlijst in te vullen groter bij mensen die dichterbij het azc wonen.

De gemeenteraad heeft zich al uitgesproken over de toekomst van het azc. Het zou wat de gemeenteraad betreft in 2024 moeten sluiten. Maar de landelijke politiek denkt daar anders over. Staatssecretaris Eric van der Burg wil het azc dolgraag openhouden, omdat de opvangplekken hard nodig zijn.

Afval opruimen

Een kleine groep mensen zegt juist veel positieve ervaringen te hebben met de inwoners van het azc. Zo vinden ze de bewoners vriendelijk in korte contacten, zoals het begroeten op straat. Ook stelt deze groep het op prijs dat asielzoekers afval opruimen en meehelpen in de omgeving van de supermarkt. Zo hebben bewoners van het azc winkelwagentjes schoongemaakt tijdens de coronacrisis.

Militairen

Het terrein waar het azc is op gevestigd, is van Defensie. Een meerderheid van de bewoners zegt er geen probleem mee te hebben als de kazerne weer door de militairen in gebruik wordt genomen.

De enquête is maandagavond in ontvangst genomen door de wethouder. "We gaan het eerst eens goed lezen en dan gaan we met elkaar praten over hoe we er invulling aan gaan geven." Uit de zaal kwam scepsis: "Jullie laten ons een enquête invullen en zeggen wat je wilt, maar je hebt er geen zak over te zeggen. Het is een onderzoek van niks."