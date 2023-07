Toch Vierdaagsekruisje voor Blanche (89): ‘Volgend jaar wel op tijd'

De 89-jarige Blanche Troost uit Roosendaal heeft haar felbegeerde Vierdaagsekruisje binnen hoor. Even leek het erop dat de oudste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse de tocht dit jaar niet mocht afmaken, omdat ze te laat gestart was. Maar vrijdagmiddag kwam ze dan toch over de finish en mocht ze haar kruisje in ontvangst nemen. “Ik ben er heel blij mee”, zegt Blanche tevreden.

En zo kwam Blanche vrijdagmiddag na vier dagen lopen binnen op de Via Gladiola. “Het was een hele happening”, lacht ze. Haar naam werd omgeroepen en ze kreeg applaus van het publiek langs de kant. “Ik heb veel felicitaties gehad van onbekende mensen. Dat verwacht je niet. Ik moest daar wel om lachen”, grinnikt Blanche.

Ze kwam netjes op tijd binnen, anderhalf uur voor het eindsignaal. En nog zo fit als een hoentje. “De laatste kilometers voelde ik me alleen een beetje duizelig. Maar dat is ook goed gekomen.” Hoe ze het volhoudt op haar leeftijd? “Ik wandel normaal ook heel veel", zegt Blanche. "Een paar keer per week dertig tot veertig kilometer. Daar hoef ik niet zoveel moeite voor te doen", zegt ze. "Gewoon water meenemen en goede wandelschoenen aan.”

Inmiddels zit ze alweer in de trein onderweg naar haar logeeradres bij haar zoon, net over de grens in Duitsland. Trots met haar derde Vierdaagsekruisje op zak. Of ze volgend jaar weer mee gaat doen? "Dat is wel de bedoeling", zegt ze. "Je weet nooit hoe het met de gezondheid gaat, maar als ik zo blijf lopen als nu doe ik gewoon weer mee. En dan gaan we beter ons best doen om op tijd te zijn", lacht Blanche.

