Man (35) dood in huis gevonden, politie en brandweer doen onderzoek

Een 35-jarige man is zaterdagavond dood gevonden in zijn huis in Schijndel, dat meldt de politie. In het huis aan de Tiboschlaan heeft ook brand gewoed.

De politie kreeg rond kwart voor acht melding dat er iemand dood in het huis lag. Wie de melding heeft gedaan, wil een woordvoerder van de politie niet kwijt. De man is de bewoner van het huis. Er waren op het moment dat hij gevonden werd, geen andere mensen in het huis. Er zijn ook geen aanhoudingen verricht. Het huis is eerst geventileerd door de brandweer, daarna is de politie gestart met onderzoek. Hoe de man is omgekomen, is nog onduidelijk. Alle scenario's liggen volgens de woordvoerder nog open. "Onderzoek moet meer uitwijzen." De straat is afgezet.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision

