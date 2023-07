Man (37) dood in huis gevonden, geen sprake van een misdrijf

De 37-jarige man die zaterdagavond dood is gevonden in zijn huis in Schijndel, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie na onderzoek. De politie had het eerst over een 35-jarige man, maar die leeftijd bleek niet te kloppen.

De politie kreeg rond kwart voor acht melding dat er iemand dood in het huis lag. De man was de bewoner van het huis. Er waren op het moment dat hij gevonden werd, geen andere mensen in het huis. Koolmonoxide

Een wijkagent meldt dat de brand vermoedelijk per ongeluk is ontstaan. "Koolmonoxide deed de rest." Het huis is geventileerd door de brandweer, daarna startte de politie een onderzoek in het huis. De straat werd tijdelijk afgezet.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision