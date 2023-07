Gekte rondom Jonas Vingegaard losgebarsten in Boxmeer: 'Alles op z'n kop'

De Vingegaard-koorts is losgebarsten in Boxmeer. De geletruidrager, die de Tour de France vrijwel zeker op zijn naam schrijft, pronkt maandag in de profronde van Boxmeer. Het is 26 jaar geleden dat een tourwinnaar meteen na winst bij het criterium te zien was. "Heel het dorp staat op z'n kop van enthousiasme", glundert rondebaas Pierre Hermans.

Hoe luxe komt de wielergod naar Boxmeer? "Met het vliegtuig, meerdere volgwagens, alle opties zijn voorbijgekomen", zegt Hermans. "Hij komt gewoon over de weg, met een bus. Best bescheiden dus", lacht Hermans, die het jaarlijkse evenement in 2013 nieuw leven inblies.

Pas afgelopen donderdag kwam de bevestiging dat de Deense wielrenner naar Boxmeer komt. "Het is moeilijk om zulke grote namen binnen te halen. Iedereen moest zijn plasje erover doen. De ploegbaas, zijn vrouw, hijzelf: uiteindelijk vond iedereen het een goed idee om naar Boxmeer te komen."

"Hij zet Boxmeer op de kaart. We hopen op veel meer bezoekers dan normaal", glundert Hermans. "Ik krijg veel duimpjes omhoog in het dorp. Iedereen is heel trots."

Nog meer grote namen doen het criterium Boxmeer aan. Drievoudig olympisch schaatskampioene Irene Schouten staat aan de start, net als wereldkampioene veldrijden Fem van Empel. Of andere dorpen jaloers zijn? "Allemaal. En dat voelt best goed hoor", zegt Hermans gekscherend.

De partytent zet Jos Deenen (35) alvast maar buiten. Hij woont praktisch naast de finish. "Hij is te groot, hij past niet", lacht hij. Of hij al zin heeft in de koers? "Ik heb weinig met wielrennen, maar door Vingegaard komen er wel meer vrienden kijken", lacht hij. Straatbewoner Marita Bos vertelt stralend: "De reuring, de sfeer, het wordt gewoon een volksfeest."

Rondemiss

De organisatie moest te elfder ure nog opzoek naar een rondemiss. Pas afgelopen week werd een derde en laatste gevonden. "Daar snap ik niks van. Welke vrouw wil Vingegaard nou niet kussen", glimlacht de rondebaas.

Drie keer werd het criterium in Boxmeer gewonnen door een renner die de dag daarvoor de Tour de France op zijn naam had geschreven. In 1980 was dat Joop Zoetemelk en in 1984 Laurent Fignon. In 1997 won de Duitse Jan Ullrich. Hij was 26 jaar geleden de laatste dus. Lance Armstrong kwam in '98 nog naar Boxmeer, maar vanwege het dopingschandaal moest hij zijn titels inleveren.

Overigens kwam er zondag nog meer nieuws rondom de geletruidrager. Vingegaard heeft besloten om later dit jaar ook de Vuelta te rijden. De Spaanse ronde vindt plaats van 26 augustus tot en met 17 september.

Het programma begint maandagmiddag om half een. Om acht uur 's avonds starten de profs om de grote prijs.