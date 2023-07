Touroperators halen reizigers last minute uit het vliegtuig naar Rhodos

Reizigers naar Rhodos vanaf Eindhoven Airport zijn op het laatste moment uit het vliegtuig gehaald. Om half drie zondagmiddag is een vlucht vanaf de luchthaven in Eindhoven naar Rhodos vertrokken, zij het met enige vertraging, vertelt de woordvoerder van Transavia. De koffers van alle passagiers waren al ingecheckt, maar op het laatste moment hebben touroperators besloten hun reizigers toch van boord te halen. Daarop zijn ook de koffers van boord gehaald.

Hoeveel passagiers uiteindelijk daadwerkelijk met het vliegtuig zijn opgestegen, kan de woordvoerder van Transavia niet zeggen. Eerder liet de woordvoerder al weten dat ze niet wisten hoeveel mensen in het vliegtuig zouden stappen. Het vliegtuig zou oorspronkelijk om twee uur vertrekken vanaf Eindhoven Airport.

Touroperators annuleren

"We vliegen met eigen passagiers, maar ook met de reizigers van TUI, Corendon en Sunweb. Die touroperators halen hun klanten nu van boord", legt de zegsman uit.

De grote reisorganisatie zoals Prijsvrij en Corendon gaven zondag aan tot en met dinsdag geen reizigers naar Rhodos te sturen. Sunweb meldt dat zondag en maandag te doen. "We kijken per dag wat de mogelijkheden zijn", liet CEO Marc van Deursen van Prijsvrij eerder aan Omroep Brabant weten.

Calamiteit

Zondag heeft het Calamiteitenfonds het door bosbranden geteisterde gebied op Rhodos aangeduid als calamiteit, met ingang van zaterdag. Dat houdt in dat het fonds de kosten vergoedt van reizigers die onder de garantieregeling op het zuidoostelijke deel van het Griekse eiland verblijven.

Het gaat dan om de kosten voor bijvoorbeeld reisaanpassingen, repatriëring en niet-genoten vakantiedagen. Voorwaarde is wel dat de reisorganisatie waarbij de reis is geboekt, aangesloten is bij het Calamiteitenfonds.

Voor wat betreft het terughalen van reizigers naar Nederland ligt het initiatief bij de touroperators. "De reisorganisatie bepaalt zelf welke reizigers gerepatrieerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de situatie. Reisorganisaties coördineren onderling de repatriëringsvluchten", aldus het Calamiteitenfonds.

Prijsvrij probeert ook voor maandag nog een losse vlucht te regelen zodat mensen naar Nederland kunnen. Of dat lukt is zondagmiddag nog onduidelijk

LEES OOK: Prijsvrij annuleert reizen naar Rhodos, Transavia vliegt toch vanaf EHV