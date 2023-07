Mannen rijden rond in gestolen auto, politie zet achtervolging in

Twee mannen zijn zondagavond opgepakt omdat ze in een gestolen auto reden. De politie wilde ze aanhouden maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het tweetal negeerde een stopteken en ging er vandoor. De politie zette de achtervolging in.

Meerdere eenheden zaten de twee mannen op de hielen. In de omgeving van het Ven in Veghel stapten de mannen uit de auto en gingen te voet verder. De politie kon ze na een korte achtervolging aanhouden. Een van de verdachten is een 26-jarige man uit Heesch, de ander is 24 jaar en heeft geen vaste woonplaats. Ze zitten vast voor verhoor. Tijdens de achtervolging is een politieauto tegen een witte Toyota Avensis aangereden ter hoogte van een parkeerplaats vlakbij een cafetaria aan het Ven. De Toyota reed achteruit van de parkeerplaats op het moment dat de politieauto voorbijreed. Na de achtervolging heeft de politie geprobeerd om de bestuurder van de Toyota nog te achterhalen, maar dat is niet gelukt. “Wij komen graag in contact met de bestuurder om eventuele schade te regelen”, aldus de politie op Twitter.